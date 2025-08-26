馬斯克提告了！怒控蘋果和OpenAI聯手排擠同業 傷害AI競爭

億萬富豪馬斯克已對蘋果公司和OpenAI提告，理由是iPhone不公平地偏袒OpenAI的聊天機器人ChatGPT，阻礙其他聊天機器人業者參與競爭。

馬斯克旗下的X和xAI周一在德州沃思堡的聯邦法院提起訴訟，請求數十億美元賠償，指控蘋果將OpenAI整合到iPhone作業系統的決定抑制了AI產業的競爭與創新，並剝奪消費者的選擇權。

馬斯克表示，蘋果讓OpenAI之外的任何公司都無法登上App Store排行榜榜首。App Store排行榜是能讓App開發者獲得全球知名度的重要管道，而ChatGPT目前是美國iPhone上下載量最高的免費應用程式。馬斯克旗下則擁有Grok AI團隊和社群平台 X 。

本案將引發一場全球首富與全球最有價值企業之一之間的重大訴訟對決。

蘋果與OpenAI已建立合作夥伴關係，把AI服務整合進最新款iPhone中。馬斯克與OpenAI執行長奧特曼恩怨已久，兩人十年前共同創辦OpenAI，但最終因分歧而分道揚鑣。

馬斯克公司的律師在訴狀中表示，蘋果與OpenAI的「排他性安排，使得ChatGPT成為唯一整合入iPhone的生成式AI聊天機器人」，同時「封鎖住市場來維護他們的壟斷地位，並且阻止像X與xAI這樣的創新者參與競爭」。

OpenAI發言人在聲明中回應：「這次的訴訟與馬斯克先生持續的騷擾模式一致。」蘋果則未立即回應置評請求。

蘋果近年來在全球各地面臨監管機構指控，宣稱蘋果的App Store在智慧手機應用市場上違法扼殺競爭。蘋果也與熱門電玩遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games纏訟五年，爭議核心正是App Store在智慧手機軟體市場的主導地位。

馬斯克的部分指控與美國司法部針對蘋果的訴訟相呼應。美國政府在2023年3月於紐澤西州聯邦法院控告蘋果，指控其壟斷智慧手機市場，並透過封鎖競爭同業對其硬體與軟體功能的存取來維持優勢。

美國政府指控蘋果利用其App配銷的權力，阻止能讓消費者更容易換手機的創新，尤其是透過封殺「超級應用程式」的方式。馬斯克的控訴也有類似說法，指蘋果的行為抑制了像X這樣的「全能應用程式」。

X和xAI的控訴指出，「蘋果的行為抑制了AI與超級應用程式的發展，使OpenAI能維持壟斷，並削弱生成式AI聊天機器人的創新與投資，後者有潛力發展成取代iPhone功能的超級應用程式。」

除了要求金錢賠償外，訴訟還要求法院下令防止蘋果與OpenAI繼續其所謂的「不合法安排」。