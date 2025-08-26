快訊

大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

教學／蘋果帳號共用、但照片不要「被同步」！6步驟教你裝置不互通

文化大學男宿浴室遭裝針孔 蔡尚樺緋聞男友林秉聖私密影像外流

聽新聞
0:00 / 0:00

標普500新成分股出爐！「它」取代Walgreens 羅賓漢又落空了

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
盈透證券即將取代沃爾格林聯合博姿成為標普500指數新成分股。該調整周四開盤前生效。圖為盈透證券創辦人彼得菲。路透
盈透證券即將取代沃爾格林聯合博姿成為標普500指數新成分股。該調整周四開盤前生效。圖為盈透證券創辦人彼得菲。路透

電子交易平台盈透證券（Interactive Brokers Group）將於本周稍晚正式取代連鎖藥局沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）成為標普500指數成分股，因後者被Sycamore Partners收購，交易預計很快完成。

根據指數提供商標普道瓊指數公司周一盤後發布的公告，此項調整將於周四（28日）開盤前生效。盈透證券股價盤後交易中應聲勁揚3.9%，報65.37美元。入選這項重要股指不僅有助提升企業的市場能見度，吸引主動型投資人關注，更可望帶來追蹤該指數的被動型基金資金流入。

然而，這對另一家線上券商羅賓漢市場公司（Robinhood Markets）而言卻是個壞消息。最近幾個月，華爾街多次預期Robinhood加人標普500指數，卻屢屢落空。羅賓漢的市值滿足205億美元的門檻，但指數委員會也綜合考量企業獲利能力等關鍵指標。

在上次的成分股調整，Robinhood也被標普冷落，由廣告技術公司Trade Desk取代與新思科技（Synopsys）達成收購協議的Ansys。7月，雲端監測服務商Datadog則因慧與（HPE）收購瞻博網路（Juniper Networks）而獲選遞補。

另外，Talen Energy將接替盈透證券於標普中型股400指數中的位置，這項調整，同樣是周四開盤前生效。

總部設於康乃狄克州格林威治的盈透證券，近年來持續拓展金融服務產品線，成功吸引到大量散戶。該公司於2024年美國總統大選期間推出的「預測市場」交易服務大獲成功，今年初已將該業務拓展至加拿大市場，同時，其加密貨幣業務也不斷強化，新增多種代幣供投資人交易。

根據彭博數據，截至7月底，這家由被譽為「高頻交易之父」、億萬富豪彼得菲（Thomas Peterffy）創立的公司，客戶帳戶數達396萬戶，較去年同期增加32%。

指數 標普 成功 券商 投資人 成分股

延伸閱讀

紐約商辦回溫 資金熱轉

投資人信心回升 美股商品展現吸金魅力 資金持續湧進

華南永昌證券秋季論壇登場 聚焦後關稅期布局良機

金融股漲是多頭最後一棒？不同週期、布局不同...大盤創高優先「1體系」

相關新聞

持續施壓聯準會！川普真實社群公布信函 開除聯準會理事庫克

美國總統川普25日在真實社群貼出信函，宣布依據美國憲法與聯邦準備法的授權，即刻解除聯邦準備理事會理事庫克（Lisa D....

輝達機器人新大腦Jetson Thor登場 售價3,499美元 量大另有折扣

輝達（NVIDIA）周一宣布旗下做為開發套件的最新機器人晶片模組 Jetson AGX Thor開賣，售價3,499美元...

馬斯克提告了！怒控蘋果和OpenAI聯手排擠同業 傷害AI競爭

億萬富豪馬斯克已對蘋果公司和OpenAI提告，理由是iPhone不公平地偏袒OpenAI的聊天機器人ChatGPT，阻礙...

油價勁揚近2% 俄烏戰爭增添供應中斷風險 金價小跌

國際油價周一（25日）大漲近2%，延續上周漲勢，西德州中級原油（WTI）期貨突破100天移動平均線，鞏固上周聯準會暗示可...

美元指數勁揚0.7% 市場對降息的樂觀心理退燒

隨著對聯準會（Fed）即將降息的樂觀心理逐漸消退，美元周一創下7月28日以來最大漲幅，主要貨幣兌美元全面走弱。

全世界瘋抹茶 卻讓日本人喝不起綠茶、老茶廠倒閉

抹茶拿鐵與抹茶甜點風靡國際，過去十幾年間，日本抹茶生產量翻3倍以上，2024年綠茶（含抹茶）出口金額比前年大增25%。然而，全球「抹茶熱」的背後，也發生了不尋常的狀況。創業約150年、明治時代以來販售玉露與煎茶的日本茶老店，近日收到茶廠寄來的「緊急狀況通知函」，告知今年沒有煎茶的二番茶可以供應，老闆說，真是百年以來頭一遭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。