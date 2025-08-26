標普500新成分股出爐！「它」取代Walgreens 羅賓漢又落空了

電子交易平台盈透證券（Interactive Brokers Group）將於本周稍晚正式取代連鎖藥局沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）成為標普500指數新成分股，因後者被Sycamore Partners收購，交易預計很快完成。

根據指數提供商標普道瓊指數公司周一盤後發布的公告，此項調整將於周四（28日）開盤前生效。盈透證券股價盤後交易中應聲勁揚3.9%，報65.37美元。入選這項重要股指不僅有助提升企業的市場能見度，吸引主動型投資人關注，更可望帶來追蹤該指數的被動型基金資金流入。

然而，這對另一家線上券商羅賓漢市場公司（Robinhood Markets）而言卻是個壞消息。最近幾個月，華爾街多次預期Robinhood加人標普500指數，卻屢屢落空。羅賓漢的市值滿足205億美元的門檻，但指數委員會也綜合考量企業獲利能力等關鍵指標。

在上次的成分股調整，Robinhood也被標普冷落，由廣告技術公司Trade Desk取代與新思科技（Synopsys）達成收購協議的Ansys。7月，雲端監測服務商Datadog則因慧與（HPE）收購瞻博網路（Juniper Networks）而獲選遞補。

另外，Talen Energy將接替盈透證券於標普中型股400指數中的位置，這項調整，同樣是周四開盤前生效。

總部設於康乃狄克州格林威治的盈透證券，近年來持續拓展金融服務產品線，成功吸引到大量散戶。該公司於2024年美國總統大選期間推出的「預測市場」交易服務大獲成功，今年初已將該業務拓展至加拿大市場，同時，其加密貨幣業務也不斷強化，新增多種代幣供投資人交易。

根據彭博數據，截至7月底，這家由被譽為「高頻交易之父」、億萬富豪彼得菲（Thomas Peterffy）創立的公司，客戶帳戶數達396萬戶，較去年同期增加32%。