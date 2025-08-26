台積電ADR漲1.1% 較台北交易溢價22.6%

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周一（25日）上漲1.1%，收在235.59美元，較台北交易溢價22.6%。

隨著市場對降息的樂觀預期消退並重新關注企業獲利前景，標普500指數周一失去動力，過去七個交易日中第六次下跌，道瓊工業指數自歷史新高回落。投資人一面靜觀輝達（NVIDIA）周三盤後的財報。

標普 500 指數下跌27.59點，跌幅 0.4%，收在 6439.32 點。那斯達克綜合指數跌47.25點，跌幅 0.2%，報 21,449.29 點。部分大型科技股上漲，抵銷更廣泛的跌勢。

道瓊工業指數下跌349.27點，跌幅 0.8%，報 45,282.47 點。

費城半導體指數漲0.03%，輝達漲1%。

台灣加權股價指數周一大漲512.91點收在24,277.38點。台積電（2330）大漲3.1%收在1,170.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 150.41 +0.20 148.50 1.28

中華電 CHT 135.64 -0.36 135.50 0.10

台積電 TSM 1,434.60 +1.12 1,170.00 22.62

聯電 UMC 40.56 -1.62 40.55 0.01

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 標普 台積電

抹茶拿鐵與抹茶甜點風靡國際，過去十幾年間，日本抹茶生產量翻3倍以上，2024年綠茶（含抹茶）出口金額比前年大增25%。然而，全球「抹茶熱」的背後，也發生了不尋常的狀況。創業約150年、明治時代以來販售玉露與煎茶的日本茶老店，近日收到茶廠寄來的「緊急狀況通知函」，告知今年沒有煎茶的二番茶可以供應，老闆說，真是百年以來頭一遭。

