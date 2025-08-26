美股漲勢熄火 道瓊自新高跌349點 投資人靜候輝達財報

隨著市場對降息的樂觀預期消退並重新關注企業獲利前景，標普500指數周一失去動力，過去七個交易日中第六次下跌，道瓊工業指數自歷史新高回落。投資人一面靜觀輝達（NVIDIA）周三盤後的財報。

標普 500 指數下跌27.59點，跌幅 0.4%，收在 6439.32 點。那斯達克綜合指數跌47.25點，跌幅 0.2%，報 21,449.29 點。部分大型科技股上漲，抵銷更廣泛的跌勢。

製藥公司Merck和生物科技公司安進公司(Amgen)下跌，拖累道瓊工業指數下跌349.27點，跌幅 0.8%，報 45,282.47 點。

費城半導體指數漲0.03%，台積電ADR上漲1.1%。輝達漲1%。

Merck下跌2.4%，安進跌1.8%。

對經濟形勢往往更為敏感的小型股下滑，羅素2000小型股指數周一下跌約1%，回吐了前一周的部分漲幅。

美國公債殖利率周一小幅走高。10年期殖利率周一漲至4.274%，高於上周五的4.258%。

儘管降息前景激勵美股上漲，但有些投資人表示，這種樂觀情緒已有所消退。有人擔心，關稅將在未來幾個月推高通膨，使9月降息帶來的任何提振都會是短暫的。

Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli指出，「科技股仍構成重大不確定性，」「上周五鮑爾談話後股市全面上漲，但近期資金大舉從科技股至周期股和價值股的輪動仍歷歷在目......輝達必須交出特別強勁的業績，才能推動資金再次大幅回流科技業」。

輝達在標普500指數占比高達8%，財報表現績將影響大量依賴指數基金進行退休儲蓄的美國人。

Simplify資產管理公司投資組合經理Michael Green表示，從市場參與者的角度來看，這是一件極其重要的事件。」

美國總統川普上周五揚言對家具業加徵新關稅後，家具進口商的股價下跌。RH股價下跌5.3%，Wayfair下跌5.9%，Williams-Sonoma下跌2.7%。

JDE Peet's飆漲17%，Keurig Dr Pepper同意以180億美元收購該公司。Keurig股價下跌11%。

英特爾盤中一度上漲，但最終下跌1%，美國政府同意持有該公司10%的股份。