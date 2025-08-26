加國投資人大買美股

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

美國總統川普對加拿大祭出關稅大棒，又揚言併吞該國，對其百般侮辱，在在激怒加拿大人，使其紛紛拋售美國資產，並抵制美貨。但加國的美股投資人似乎並未跟隨此趨勢，反而大舉買進。

彭博資訊報導，根據加拿大國民銀行金融公司的樂弗利（Warren Lovely）彙編資料，加拿大投資人今年以來投入美國股市的金額，已達1,240億加幣（約897億美元）。這是至少自1990年代起，可追蹤的最大筆流入資金。

加拿大PenderFund資本管理公司投資長泰勒（Greg Taylor）表示，「許多人在追逐績效」，多虧人工智慧（AI）興起、資金流入大型科技股，美國股市數年來表現優異。

今年加拿大股市已被證實是更好的投資。加國基準指數的表現，優於美股的大盤指數；S&P/TSX綜合指數今年上漲近15%，相較之下標普500指數漲幅則是10%。但樂弗利認為，加國人「看起來並未在本身的投資組合交易中，採行『買進加拿大』（或『賣出美國』）哲學」。

