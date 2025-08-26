「川普勒索」以非比尋常方式插手企業 拿到政府補助的業者提心吊膽

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美企已建立起防禦體系，應對華爾街知名維權股東艾康（Carl Icahn）和佩爾茲（Nelson Peltz）等人逼迫執行長設法提高股價。如今，企業需要擔心的是新類型投資人：美國總統。

川普以非同尋常的方式，讓政府插手美企，包括入股美國鋼鐵公司，要求輝達（Nvidia）和超微半導體（AMD）將中國大陸市場的部分營收上繳政府。五角大樓上月宣布持有美國大型稀土開採商MP Materials的15%股份。上周，英特爾更同意讓美國政府取得價值89億美元的10%股權。

律師、銀行家與學者指出，這些發展可能預示美國正從吹噓的自由市場體系，逐漸轉向歐洲、甚至中國與俄羅斯較常見的「國家資本主義」模式。

美國政府此前也曾介入企業經營。歐巴馬政府在2008年金融危機後持有銀行和汽車公司的股權。但專家認為川普的舉措打破所有慣例，且更為激進，他挑中的公司並非瀕臨崩潰，倒閉了也不會像金融危機中銀行破產那樣引發全球金融連鎖反應。

白宮強調，這些投資確實出於國安考量，否認入股關鍵企業會破壞自由市場。但馬里蘭大學歷史系名譽副教授西西利亞表示，他從未見過美國針對特定企業而改變貿易政策的先例，「最不客氣的解讀就是，這是對成功的勒索」。

與艾康等傳統激進投資人透過推動企業分拆業務來提升股價不同，川普的要求，不管是要求企業「自己吸收關稅成本」或撤換執行長，往往並未明確與股東回報掛鉤。

更廣泛的問題則是此舉讓普通股東失去保障。紐約大學公司治理教授洛克表示：「我們習慣控股股東追求私利，現有法律還能處理這類情況。但若政府鼓勵企業終止業務海外外包，公司法律體系就尚無經驗處理。」

法律專家指出，拒絕川普要求並非易事，對政府提告也無濟於事。《晶片法》未明確授權政府入股，但部分條文的措辭仍可被解讀為賦予此類權限。

美國 川普 法律

