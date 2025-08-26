歐洲防空新創 商機火熱

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

為因應日益嚴峻的空防威脅，歐洲多家防空技術新創企業近期獲得知名創投注資，旨在開發具成本效益的新型攔截系統，以彌補西方傳統防空模式之不足。

包括Lakestar、Lux Capital、Accel在內多家知名創投機構，近期紛紛投資歐洲防空新創公司。例如英國的Cambridge Aerospace剛完成1億美元融資，使其估值達約4億美元；德國的Tytan科技公司籌得逾1,500萬歐元；瑞典Nordic Air Defence在早期募資中獲得440萬美元。

Tytan政府事務與業務拓展主管恩德斯指出，歐洲存在「嚴重的防禦能力落差」，西方以昂貴飛彈攔截低成本無人機的傳統作戰模式，在烏克蘭戰場證實已經失效。該公司計劃採用現成硬體或3D列印零件，結合AI偵測與攔截技術，確保成本始終低於擊落目標。其首款產品Tytan Interceptor專為前線防禦所設計，時速可達250公里。Cambridge開發的Skyhammer攔截器，主要鎖定大型無人機與巡弋飛彈，時速可達700公里，射程30公里。

主管 巡弋飛彈 新創企業

