先試住再出價 美國房屋交易新模式

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國房屋買賣出現「先試住再出價」的案例，挑戰傳統交易模式。加州紐波特海岸一名屋主去年求售名下價值6,020萬美元的豪宅時，遇到海外買家要求先住一晚「體驗」，雖然最後出價低於開價而未能成交，但屋主仍然認為雙贏，因為買家「為這次留宿付了不錯的價錢」，並且透過他的仲介買了附近的房子。

Compass旗下加盟房仲業者麥考恩指出，「試住」就像買車前試駕，讓買家更能掌握空間格局與居住感受。

例如，疫情期間，洛杉磯也有買家要求在1,460萬美元的好萊塢新成屋過夜。但那次的體驗讓這名單身買家發現，他不需要那麼大的空間，因而改尋周遭其他物件。

紐約德州也有類似案例。紐約哈德遜河谷一對夫妻自備充氣床，進行14小時的過夜體認，確認水壓和空調、感受過夜間蟋蟀聲和初曉晨光後，才決定買下這棟60萬美元的四房鄉間別墅。德州一名退休教師賣屋時則是曾主動邀請買家於周末入住。

部分仲介對這種做法存疑，認為潛藏法律與財務風險。在佛州豪宅的案例裡，買家原本僅獲准用餐，最後卻逗留了八小時，還觸發火警警報，導致交易破局。

有部分買家希望「先住再買」能制度化。例如紐澤西州66歲買家塞拉提出先長租三個月再決定是否出價，他甚至願意支付比市價高出四、五成的租金。

紐約 德州

延伸閱讀

Joeman 真的買了？5 年前開箱的 2 億豪宅「遠雄九五」 竟成了新家

南華早報：美國星條旗報「2目的」高調公開台灣士兵參與美軍演

獨／鬼門開前夕高雄槍擊命案死者被打成蜂窩斃命 家屬豪宅家門口招魂

Joeman新家太眼熟！　網對照「5年前開箱影片」驚呼：太勵志

相關新聞

「川普勒索」以非比尋常方式插手企業 拿到政府補助的業者提心吊膽

美企已建立起防禦體系，應對華爾街知名維權股東艾康（Carl Icahn）和佩爾茲（Nelson Peltz）等人逼迫執行...

加國投資人大買美股

美國總統川普對加拿大祭出關稅大棒，又揚言併吞該國，對其百般侮辱，在在激怒加拿大人，使其紛紛拋售美國資產，並抵制美貨。但加...

美穩定幣法案 銀行業有疑慮

銀行業力促美國修改穩定幣法案，擔心法案漏洞會使數兆美元的存款外逃，將傷害放貸、並推高借貸成本，此舉凸顯傳統銀行與加密貨幣...

紐約商辦回溫 資金熱轉

紐約商辦市場正逐漸回溫。Vornado Realty Trust在25日發布的聲明中宣布，將以2.18億美元買下位於紐約...

歐洲防空新創 商機火熱

為因應日益嚴峻的空防威脅，歐洲多家防空技術新創企業近期獲得知名創投注資，旨在開發具成本效益的新型攔截系統，以彌補西方傳統...

先試住再出價 美國房屋交易新模式

美國房屋買賣出現「先試住再出價」的案例，挑戰傳統交易模式。加州紐波特海岸一名屋主去年求售名下價值6,020萬美元的豪宅時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。