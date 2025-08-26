美穩定幣法案 銀行業有疑慮

銀行業力促美國修改穩定幣法案，擔心法案漏洞會使數兆美元的存款外逃，將傷害放貸、並推高借貸成本，此舉凸顯傳統銀行與加密貨幣產業之間的競爭加劇。

美國銀行家協會（ABA）、銀行政策研究所（BPI）、消費者銀行家協會（CBA）等銀行遊說團體警告議員，穩定幣法案有監管漏洞，部分加密幣交易所將可間接支付利息給穩定幣持有者。穩定幣是指釘住美元等實際資產的數位代幣。

美國7月通過穩定幣法案，允許業者發行自家穩定幣，但禁止支付利息，不過民眾若持有由第三方公司發行的穩定幣，如Circle的USDC或Tether的泰達幣，加密幣交易所將能間接提供利息與獎勵。

銀行擔心這會造就不平等的競爭環境，要是客戶選擇持有穩定幣以賺取收益，不把錢存在銀行，會導致存款大舉外流。銀行業代表透露，美國財政部4月報告估計，穩定幣可能會從銀行吸走6.6兆美元的存款，這取決於穩定幣能否提供收益。

相關人士警告，存款外流風險越大，尤其在壓力時期，將損害整體經濟的信用創造，使得利率走升、貸款減少、企業和家庭的借貸成本提高。加密業者反批，銀行禁止加密幣交易所發放利息是反競爭行為。加密貨幣創新委員會（CCI）和區塊鏈協會致信參議員，指出銀行欲犧牲業界的廣泛成長、犧牲競爭與消費者選擇，打造不具競爭力的穩定幣支付環境，來保護銀行業。

加密產業寫道，落實銀行要求，將使競爭環境有利於傳統機構，大銀行尤其受惠，但大銀行往往未能提供有競爭力的報酬，並剝奪了消費者的實質選項。加密貨幣交易所Coinbase法務長瑞瓦，也針對銀行業聲明寫道：「這沒有漏洞，你們心知肚明」，多數議員「否決了銀行不斷避免競爭之舉」。

銀行之外，代表全球最大股票交易所的「世界交易所聯合會」（WFE），也盯上加密產業。WFE呼籲證券監管單位嚴格管制代幣化股票。代幣化股票是指把公司股票，轉化為區塊鏈上的代幣。支持者說，代幣化股票能降低交易成本、加快交割速度，但反對者認為這缺乏傳統股票的保障。WFE說，這會帶來新風險、傷害市場健全。