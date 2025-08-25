美國政府入股未必好 英特爾坦言有「這些風險」
英特爾在提交給美國證管會（SEC）的8K文件，列出數個川普政府入股的風險，包含可能傷害海外營收、限制未來取得政府補助的能力等。
這份文件於25日公布在SEC網站上，涉及8月22日美國政府宣布入股的事件，並列出相關的「風險因素」。英特爾表示，這次交易刪除了該公司依晶片法直接補助協議（CHIPS DFA）與「安全保留區」計畫中所享有的未來補助權利，並可能限制公司未來從政府實體獲取補助的能力，亦即其他政府機構或嘗試將其補助轉為股權，或對未來是否支持英特爾採取保留態度。把補助轉為政府持股，意味著將無法再享有因補助降低營運成本的益處。
川普政府會從拜登時代的晶片法直接補助協議中，尚未撥款的57億美元補助，以及安全保留區計畫（同樣也是拜登時期所設，用於生產軍武系統晶片）獎勵英特爾的32億美元，取得該公司股權。
文件也說，英特爾的非美業務可能受美國政府成為大股東的衝擊，因為這可能使該公司在其他國家面臨額外監管、義務或限制，例如受外國補助法等規定影響。在止於2024年12月28日的會計年度，英特爾美國以外的營收占比為76%，而中國大陸就貢獻了29%。
英特爾也說，美國政府以低於現行市場的價格入股，對現有股東具有稀釋效應。當局買進英特爾股票的價格，較上周五收盤價24.8美元折價4美元。
英特爾另指出，政府入股也削弱其他股東的投票影響力，並可能大幅限制公司執行潛在對股東有利的戰略性交易的能力。
