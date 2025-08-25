美股早盤／川普放話要入股更多美企 四大指數齊跌

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周五（22日）發言偏鴿，帶動美股噴高，但降息預期引發的狂喜情緒，今（25）日降溫，加上川普當局可能會入股更多公司，美股早盤四大指數齊跌。

道瓊工業指數早盤下跌0.1%，標普500指數跌0.1%，那斯達克指數跌0.2%，費城半導體指數跌0.2%；台積電ADR走低0.5%，輝達挫低0.4%。

美國總統川普25日在Truth Social發文誇耀入股英特爾之舉，並說決心進行更多類似交易。白宮經濟顧問哈塞特接受CNBC訪問時也說，美國政府打造主權財富基金，入股英特爾是該策略的一環，未來可能會持有更多企業股票。

哈塞特說：「我確定在某個時間點，會有更多交易，不是在（晶片）產業，也會在其他產業」。白宮22日宣布，持有10%的英特爾股票，總值約89億美元，部分資金來自晶片補助，其餘來自政府其他撥款。

英特爾上漲1%。該公司25日表示，美國政府入股帶來風險，可能會傷害國際銷售、並限制該公司未來取得的補助。英特爾說，不確定其他政府實體是否會跟進，把補助也轉成股票，或是不願繼續撥款。

市場情緒面臨考驗，輝達財報將在27日美股盤後出爐，市場期盼能緩和外界對人工智慧（AI）開支的憂慮，並證實近來漲勢並非泡沫。另外，Fed偏好的物價指標「個人消費支出」（PCE）預定29日公布。

美國總統川普表示，將對進口家具展開調查，準備開徵關稅，拖累家具業者股價。William-Sonoma下跌3%、RH重挫7%。