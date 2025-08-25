快訊

國仇家恨擺一邊 加拿大投資人今年來大買美股

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
儘管川普對加拿大祭出關稅大棒，又揚言併吞，但加拿大投資人今年仍大舉買進美股。路透
儘管川普對加拿大祭出關稅大棒，又揚言併吞，但加拿大投資人今年仍大舉買進美股。路透

美國總統川普對加拿大祭出關稅大棒，又揚言併吞該國，對其百般侮辱，在在激怒加拿大人，使其紛紛拋售美國資產，並抵制美貨。但加國的美股投資人似乎並未跟隨此趨勢，反而大舉買進。

彭博資訊報導，根據加拿大國民銀行金融公司的樂弗利（Warren Lovely）彙編資料，加拿大投資人今年以來投入美國股市的金額，已達1,240億加幣（約897億美元）。這是至少自1990年代起，可追蹤的最大筆流入資金。

加拿大PenderFund資本管理公司投資長泰勒（Greg Taylor）表示，「許多人在追逐績效」，多虧人工智慧（AI）興起、資金流入大型科技股，美國股市數年來表現優異。

今年加拿大股市已被證實是更好的投資。加國基準指數的表現，優於美股的大盤指數；S&P/TSX綜合指數今年上漲近15%，相較之下標普500指數漲幅則是10%。但樂弗利認為，加國人「看起來並未在本身的投資組合交易中，採行『買進加拿大』（或『賣出美國』）哲學」。

買進美股的熱潮，與一份7月的民調結果相左，該項調查顯示，加拿大人希望他們的退休金經理人減持美國資產。加國大型職場退休金供應商永明金融表示，今年稍早開始的川普關稅戰，的確促使一些當地投資人，將其投資組合遠離美國資產。

加國基準指數於22日寫下30年來新高，主因是貿易戰出現降溫跡象：總理卡尼在當日表示，加國將取消對美國的報復性關稅，遞給川普橄欖枝。

