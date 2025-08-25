Fed 9月是否降息？本周這份數據將提供更清楚信號

美國本周五（29日）將公布7月個人消費支出（PCE）報告，將凸顯出聯準會（Fed）面對通膨升高及勞動市場脆弱之間的風險平衡狀態。

經濟學者預估，7月PCE核心平減指數比去年同期上升2.9%，這是5個月來最大的年升幅；比今年6月則上升0.3%。

Fed主席鮑爾22日在傑克森洞年會上表示，目前勞動市場可能減弱的風險較大，儘管通膨壓力仍然持續；他並表示，關稅高對物價的影響「現在已更清楚地見到」，但他也強調，可以合理地預期這項衝擊將是短期性。

投資人將密切關注多位Fed決策官員本周的發言，來評估他們對9月降息的意向，包括理事沃勒，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（兩人都有投票權），達拉斯聯準銀總裁蘿根，及里奇蒙聯準銀總裁巴金（兩人今年無投票權）。

彭博資訊經濟學者表示，預料PCE報告將釋出今年2月以來最熱的通膨信號。如果經濟活動增溫，企業較可能會把關稅產生的新增成本轉嫁給消費者，如此一來9月公布的8月就業及消費者物價報告，未必會支持Fed在9月會議時降息。

在PCE報告中，預料家庭支出將出現3月以來最大幅的成長；經濟學者也將觀察個人所得變化，來評估消費者後續的消費能力。