92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

鞏固夥伴關係 AIT：谷立言與國民黨立委討論美台防衛合作

美聯準會主席演說增強降息希望 亞股多收高

中央社／ 香港25日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾暗示未來可能降息後，華爾街股市22日應聲上揚，亞洲股市今天也追隨美股漲勢多收高。

法新社報導，衡量9月降息可能性的投資人，一直密切關注鮑爾（Jerome Powell）22日在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表的演說。

鮑爾當時談到，「風險平衡似乎正在轉向」，並指出儘管通膨維持在目標水準之上，就業率仍下滑。

他補充道，這樣「不尋常」的狀況「可能需要我們調整政策立場」。

鮑爾發表演說後，華爾街股市應聲勁揚，自上週稍早的科技股拋售潮中反彈；歐洲股市也小漲。

亞洲主要股市今天迎來鮑爾演講後第一個交易日，期間股市顯著上揚。

東京股市收漲0.41%，香港股市受中國科技巨擘阿里巴巴股價大漲提振，上升1.94%。

上海股市收高1.51%，首爾股市收高1.30%，台北股市收盤漲幅則達2.16%，雪梨股市也微幅收高。

Fed 9月是否降息？本周這份數據將提供更清楚信號

美國本周五（29日）將公布7月個人消費支出（PCE）報告，將凸顯出聯準會（Fed）面對通膨升高及勞動市場脆弱之間的風險平...

咖啡品牌聯姻成了！Keurig Dr Pepper以180億美元併購JDE Peet's

美國飲料巨人Keurig Dr Pepper 同意以157億歐元（184億美元）併購歐洲咖啡品牌商 JDE Peet's...

造船業MASGA 躍美韓貿易談判桌

美國造船業目前嚴重落後中國，已成為川普政府關注的焦點，誓言透過特殊稅收優惠、設立新的專門辦公室來扭轉局面。美韓貿易談判也...

傳蘋果籌備3年計畫 為iPhone問世20週年大改版鋪路

蘋果iPhone近年來外觀設計語言幾乎維持一致，部分使用者認為缺乏創新亮點。根據外媒最新消息，蘋果公司正在籌劃從今年開始...

輝達機器人「新大腦」今揭曉 投資人期待再掀股價漲勢

上周四，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預告將發布重大機器人相關訊息，他打趣形容這將是替機器人裝上「新大腦」，相關細節預...

科技股疲態盡顯？AI神話現裂痕 獲利了結潮出現 資金轉向防禦類股

市場對降息的期待推動房地產、銀行、製造業等類股上揚，但引領大盤的「科技七雄」卻顯露疲態，亞馬遜、Alphabet、蘋果、...

