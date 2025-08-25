快訊

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

續查台師大女足吸血案！教練周台英涉詐欺侵占 遭北檢搜索約談

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

咖啡品牌聯姻成了！Keurig Dr Pepper以180億美元併購JDE Peet's

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
DE Peet's也經營咖啡連鎖店Peet's Coffee，在大陸名為皮爺咖啡，有156家門市。路透
DE Peet's也經營咖啡連鎖店Peet's Coffee，在大陸名為皮爺咖啡，有156家門市。路透

美國飲料巨人Keurig Dr Pepper 同意以157億歐元（184億美元）併購歐洲咖啡品牌商 JDE Peet's（大陸譯為皮爺咖啡），強化欲振乏力的咖啡事業。

Keurig Dr Pepper 周一發布新聞稿說，將以每股31.85歐元現金收購這家荷蘭公司，較8月22日收盤價溢價20%。 JDE Peet's在全球擁有50多個咖啡和茶品牌，包括L'OR、Peet's和Jacobs。

Keurig Dr Pepper第2季在美國的咖啡銷售幾乎持平，K-Cup漲價的效益被單杯咖啡膠囊和咖啡機出貨量下滑所抵銷。自2018年Keurig（以單杯咖啡膠囊知名）和汽水商Dr Pepper合併以來，咖啡事業在激烈競爭下表現一直不振。

Keurig Dr Pepper 7月表示，受到通膨和關稅影響，該公司預料今年接下來在美國的咖啡事業表現會持續低迷。

總部位於阿姆斯特丹的 JDE Peet's 市值約150億美元，Keurig Dr Pepper 的市值則約500億美元。

JDE Peet's也經營咖啡連鎖店Peet's Coffee，在大陸有156家門市。

咖啡 美國 品牌

延伸閱讀

藝術迷必收！「威廉．透納特展」與黑沃咖啡聯名台灣限定咖啡8/22全台上市

苗栗苑裡迎新地標！超美文創咖啡館，輕食、甜點到鬆餅一應俱全

新北淡水河首排SUN HOUSE 老屋改造124度景觀咖啡

「威廉．透納特展」與黑沃咖啡跨界合作！限定咖啡杯身8月22日全台上市

相關新聞

咖啡品牌聯姻成了！Keurig Dr Pepper以180億美元併購JDE Peet's

美國飲料巨人Keurig Dr Pepper 同意以157億歐元（184億美元）併購歐洲咖啡品牌商 JDE Peet's...

造船業MASGA 躍美韓貿易談判桌

美國造船業目前嚴重落後中國，已成為川普政府關注的焦點，誓言透過特殊稅收優惠、設立新的專門辦公室來扭轉局面。美韓貿易談判也...

傳蘋果籌備3年計畫 為iPhone問世20週年大改版鋪路

蘋果iPhone近年來外觀設計語言幾乎維持一致，部分使用者認為缺乏創新亮點。根據外媒最新消息，蘋果公司正在籌劃從今年開始...

輝達機器人「新大腦」今揭曉 投資人期待再掀股價漲勢

上周四，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預告將發布重大機器人相關訊息，他打趣形容這將是替機器人裝上「新大腦」，相關細節預...

科技股疲態盡顯？AI神話現裂痕 獲利了結潮出現 資金轉向防禦類股

市場對降息的期待推動房地產、銀行、製造業等類股上揚，但引領大盤的「科技七雄」卻顯露疲態，亞馬遜、Alphabet、蘋果、...

從日產追浜工廠的關閉 看日本汽車工業榮光的斷裂點

日產汽車宣布將於2027年底關閉橫須賀市的追浜工廠，這座「超名門」工廠曾是日本汽車製造的象徵。本文深入解析這場關廠背後的經營危機、品牌衰退與高恩時代留下的結構性問題，揭示日產如何走向重整。從6709億日元赤字到產能過剩、從高恩的爛攤子到新社長的改革試煉，這不只是一次工廠關閉，更是日本汽車工業榮光的斷裂點。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。