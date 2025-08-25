咖啡品牌聯姻成了！Keurig Dr Pepper以180億美元併購JDE Peet's

美國飲料巨人Keurig Dr Pepper 同意以157億歐元（184億美元）併購歐洲咖啡品牌商 JDE Peet's（大陸譯為皮爺咖啡），強化欲振乏力的咖啡事業。

Keurig Dr Pepper 周一發布新聞稿說，將以每股31.85歐元現金收購這家荷蘭公司，較8月22日收盤價溢價20%。 JDE Peet's在全球擁有50多個咖啡和茶品牌，包括L'OR、Peet's和Jacobs。

Keurig Dr Pepper第2季在美國的咖啡銷售幾乎持平，K-Cup漲價的效益被單杯咖啡膠囊和咖啡機出貨量下滑所抵銷。自2018年Keurig（以單杯咖啡膠囊知名）和汽水商Dr Pepper合併以來，咖啡事業在激烈競爭下表現一直不振。

Keurig Dr Pepper 7月表示，受到通膨和關稅影響，該公司預料今年接下來在美國的咖啡事業表現會持續低迷。

總部位於阿姆斯特丹的 JDE Peet's 市值約150億美元，Keurig Dr Pepper 的市值則約500億美元。

JDE Peet's也經營咖啡連鎖店Peet's Coffee，在大陸有156家門市。