快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

傳蘋果籌備3年計畫 為iPhone問世20週年大改版鋪路

中央社／ 台北25日電
蘋果公司預計9月發表新一代手機iPhone 17系列。 路透社
蘋果公司預計9月發表新一代手機iPhone 17系列。 路透社

蘋果iPhone近年來外觀設計語言幾乎維持一致，部分使用者認為缺乏創新亮點。根據外媒最新消息，蘋果公司正在籌劃從今年開始的3年計畫，為2027年iPhone問世20週年大改版做準備。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）在最新一期Power On電子報表示，今年9月蘋果將發表超輕薄手機Phone 17 Air，取代原本的大螢幕入門機iPhone 16Plus，並配備蘋果自研數據機晶片。

到了2026年，蘋果將推出首款摺疊iPhone，採用書本式摺疊設計，搭載4顆相機鏡頭和Touch ID指紋辨識，並取消實體SIM卡插槽。

2027年則是iPhone問世20週年，蘋果將發表採用曲面玻璃設計的新iPhone，與2020年以來採用的方正外型截然不同。

葛曼表示，2025年不會是iPhone革命性的一年，但將會為2026年與2027年的大改版奠定基礎。

正當蘋果嘗試變更旗艦手機設計之際，其他競爭對手已把重心轉向以人工智慧（AI）為主的產品。

華爾街日報科技專欄作者妮可˙阮（NicoleNguyen）日前分析，在手機AI功能的競爭方面，蘋果落後於Google，並列舉幾項Google新手機Pixel 10的實用AI功能，像是即時通話翻譯、引導使用者拍美照、針對拍完的照片進行編輯等。

金融服務公司PYMNTS執行長韋布斯特（KarenWebster）則認為，蘋果面臨的風險是iPhone正變得商品化，不再是消費者主要的「數位前門（digital frontdoor）」。以往從iOS系統轉換到Android系統很不容易，大多數人不想這麼做，但是為了AI功能為主的Android手機，或許足夠讓人們放棄iPhone。

專欄 使用者

延伸閱讀

蘋果新紀錄片超催淚！iPhone「這功能」助帕金森氏症患者實現創作夢

蘋果、華為旗艦新機強碰 大立光、富世達等台鏈利多

蘋果、華為旗艦新機強碰 大陸市場有硬仗要打

iPhone 17系列模型機最終造型曝光！新機重點特色、新色預測一次看

相關新聞

輝達機器人「新大腦」今揭曉 投資人期待再掀股價漲勢

上周四，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預告將發布重大機器人相關訊息，他打趣形容這將是替機器人裝上「新大腦」，相關細節預...

傳蘋果籌備3年計畫 為iPhone問世20週年大改版鋪路

蘋果iPhone近年來外觀設計語言幾乎維持一致，部分使用者認為缺乏創新亮點。根據外媒最新消息，蘋果公司正在籌劃從今年開始...

科技股疲態盡顯？AI神話現裂痕 獲利了結潮出現 資金轉向防禦類股

市場對降息的期待推動房地產、銀行、製造業等類股上揚，但引領大盤的「科技七雄」卻顯露疲態，亞馬遜、Alphabet、蘋果、...

從日產追浜工廠的關閉 看日本汽車工業榮光的斷裂點

日產汽車宣布將於2027年底關閉橫須賀市的追浜工廠，這座「超名門」工廠曾是日本汽車製造的象徵。本文深入解析這場關廠背後的經營危機、品牌衰退與高恩時代留下的結構性問題，揭示日產如何走向重整。從6709億日元赤字到產能過剩、從高恩的爛攤子到新社長的改革試煉，這不只是一次工廠關閉，更是日本汽車工業榮光的斷裂點。...

簡立峰專欄／身價超越NBA巨星 頂尖AI人才價值何在？

美國科技巨頭正掀起一場AI人才天價挖角戰，在GPT-5發布前夕，OpenAI大手筆宣布將發放150萬美元（約新台幣4470萬元）獎金給旗下每名員工，迎戰Meta等對手的高薪攻勢；Perplexity執行長斯里尼瓦斯（Aravind Srinivas）形容，這場競爭就像NBA明星球員交易般激烈，矽谷已全面進入「大挖角時代」。頂尖AI人才價值何在？AI發展至今，市場最需要什麼類型人才？

咖啡品牌聯姻 Keurig Dr Pepper傳擬以180億美元併購JDE Peet's

美國飲料巨人Keurig Dr Pepper 據報導接近敲定併購歐洲咖啡品牌公司 JDE Peet's（大陸譯為皮爺咖啡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。