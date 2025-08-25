傳蘋果籌備3年計畫 為iPhone問世20週年大改版鋪路

蘋果iPhone近年來外觀設計語言幾乎維持一致，部分使用者認為缺乏創新亮點。根據外媒最新消息，蘋果公司正在籌劃從今年開始的3年計畫，為2027年iPhone問世20週年大改版做準備。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）在最新一期Power On電子報表示，今年9月蘋果將發表超輕薄手機Phone 17 Air，取代原本的大螢幕入門機iPhone 16Plus，並配備蘋果自研數據機晶片。

到了2026年，蘋果將推出首款摺疊iPhone，採用書本式摺疊設計，搭載4顆相機鏡頭和Touch ID指紋辨識，並取消實體SIM卡插槽。

2027年則是iPhone問世20週年，蘋果將發表採用曲面玻璃設計的新iPhone，與2020年以來採用的方正外型截然不同。

葛曼表示，2025年不會是iPhone革命性的一年，但將會為2026年與2027年的大改版奠定基礎。

正當蘋果嘗試變更旗艦手機設計之際，其他競爭對手已把重心轉向以人工智慧（AI）為主的產品。

華爾街日報科技專欄作者妮可˙阮（NicoleNguyen）日前分析，在手機AI功能的競爭方面，蘋果落後於Google，並列舉幾項Google新手機Pixel 10的實用AI功能，像是即時通話翻譯、引導使用者拍美照、針對拍完的照片進行編輯等。

金融服務公司PYMNTS執行長韋布斯特（KarenWebster）則認為，蘋果面臨的風險是iPhone正變得商品化，不再是消費者主要的「數位前門（digital frontdoor）」。以往從iOS系統轉換到Android系統很不容易，大多數人不想這麼做，但是為了AI功能為主的Android手機，或許足夠讓人們放棄iPhone。