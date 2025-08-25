輝達機器人「新大腦」今揭曉 投資人期待再掀股價漲勢

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達執行長黃仁勳（右）馬不停蹄，上周旋風式回台，今天又將宣布機器人新大腦。記者余承翰／攝影
上周四，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預告將發布重大機器人相關訊息，他打趣形容這將是替機器人裝上「新大腦」，相關細節預定今天（25 ）日揭曉。投資人無不關注，這次發表能否再現輝達今年GTC大會以來掀起的震撼效應。

輝達機器人部門在 X平台上傳一段影片，畫面中黃仁勳在卡片上簽名，卡片內容寫著：「給機器人，享受你的新大腦！」並附上黃仁勳的簽名。

https://x.com/i/status/1958614357660901539

影片接著切換到一台機器人捧著禮物盒的畫面，最後出現輝達（Nvidia）商標，暗示即將發表新產品。

輝達證實，預告 8 月 25 日活動，將進一步揭曉在人工智慧（AI）驅動機器人領域的最新進展。

這段預告適逢輝達慶祝機器人平台開發者突破 200 萬人之際。輝達上周也特別展示多家合作夥伴的創新成果，應用領域涵蓋製造業、農業、外送、醫療照護和設施管理。

輝達展示這些公司如何利用旗下 Jetson 邊際運算模組、Isaac Sim 模擬平台以及基礎模型，加速將 AI 機器人推向市場。

今年 2 月，黃仁勳在輝達2025 財報電話會議上，曾預告下一代代號為「Blackwell Ultra」。他的原話是：「來參加 GTC，我會告訴你們關於 Blackwell Ultra、Vera Rubin，然後再展示下一個。」

隨後在 3 月的 GTC 2025大會點燃輝達股價漲勢， 2 月 27 日以來，輝達股價已飆漲 45%，從約 120 美元升至 175 美元。這波漲勢單單就為輝達市值增加 1.34 兆美元，從原本的 2.93 兆美元推升至超過 4 兆美元。

黃仁勳這次再度出手，預告三天後帶來另一個 AI 突破。按此紀錄軌跡，這次發表不僅只是一場行銷秀。輝達在 AI 晶片上的主導地位，讓每一個產品周期都成為華爾街盛事，往往能引爆新一波需求和市值成長。

只不過，分析師好奇，這次是否將真正開闢機器人和自動化的新戰場，還只是讓輝達向下一兆美元市值挺進的又一歷程？

