科技股疲態盡顯？AI神話現裂痕 獲利了結潮出現 資金轉向防禦類股

市場對降息的期待推動房地產、銀行、製造業等類股上揚，但引領大盤的「科技七雄」卻顯露疲態，亞馬遜、Alphabet、蘋果、Meta、微軟、輝達與特斯拉正面臨AI前景存疑、估值過高，以及資金轉向冷門類股等多重挑戰。

全球市值王輝達輝達（Nvidia）將於本周三（27日）美股盤後公布財報，投資人寄望其能緩解AI投資見頂的擔憂。輝達占標普500指數權重近8%，更是AI產業核心，該公司客戶包括Meta、微軟、Alphabet和亞馬遜，合計貢獻約四成營收，使其財報與前景格外關鍵。

不過，高估值仍是隱憂。標普500本益比約22倍，高於10年均值19倍；輝達約34倍，雖低於5年均值的39倍，卻仍然昂貴。更棘手的是中國市場的風險：川普雖允許輝達出口H20晶片至中國，但15%的營收須上繳美國政府，北京則勸阻企業採購，對美國意圖存在疑慮。

多數華爾街分析師仍看好輝達表現，近一周就有九人上調該股目標價，平均高於目前市價約9%。但也有人警告，若財報不及預期，昂貴的AI概念股恐引發大幅修正。

部分散戶近期已減碼科技股，根據摩根大通數據，兩個月來首次轉為淨賣方，尤其是Palantir、Alphabet與博通等。讓人回想起今年初DeepSeek低價AI模型橫空出世引發的拋售潮。

分析師指出，那斯達克自4月低點暴漲41%，龍頭科技股估值已達高點，與此同時，高通膨與勞動市場隱憂，讓投資人保持謹慎。

OpenAI新模型GPT-5的表現不如預期，更削弱市場信心。該公司執行長奧特曼坦言，當前的AI熱與當年網路泡沫相似。風險意識升溫使投資人轉向防禦型類股，如能源、公用事業、零售與醫療保健類股。

eToro美股投資分析師Bret Kenwell總結說，「AI趨勢就是前進兩三步然後退一步，狂歡之後總會迎來現實檢驗。」