咖啡品牌聯姻 Keurig Dr Pepper傳擬以180億美元併購JDE Peet's

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Keurig 既是咖啡銷售商，也賣咖啡機。路透
美國飲料巨人Keurig Dr Pepper 據報導接近敲定併購歐洲咖啡品牌公司 JDE Peet's（大陸譯為皮爺咖啡） ，交易價碼高達180億美元。

據華爾街日報報導，合併後的公司計劃再度分拆飲料和咖啡事業，等於再解除2018年Keurig和Dr Pepper合併之前的架構。

總部位於阿姆斯特丹的 JDE Peet's 市值約150億美元，Keurig Dr Pepper 的市值則約500億美元。

Keurig Dr Pepper 7月表示，受到通膨和關稅影響，該公司預料今年接下來在美國的咖啡事業表現會持續低迷。

JDE Peet's也經營咖啡連鎖店，在大陸有156家門市。

咖啡 美國

