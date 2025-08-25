咖啡品牌聯姻 Keurig Dr Pepper傳擬以180億美元併購JDE Peet's
美國飲料巨人Keurig Dr Pepper 據報導接近敲定併購歐洲咖啡品牌公司 JDE Peet's（大陸譯為皮爺咖啡） ，交易價碼高達180億美元。
據華爾街日報報導，合併後的公司計劃再度分拆飲料和咖啡事業，等於再解除2018年Keurig和Dr Pepper合併之前的架構。
總部位於阿姆斯特丹的 JDE Peet's 市值約150億美元，Keurig Dr Pepper 的市值則約500億美元。
Keurig Dr Pepper 7月表示，受到通膨和關稅影響，該公司預料今年接下來在美國的咖啡事業表現會持續低迷。
JDE Peet's也經營咖啡連鎖店，在大陸有156家門市。
