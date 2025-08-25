本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（22日）全面大漲，扭轉一周來頹勢。聯準會（Fed）主席鮑爾出人意料大發鴿派言論，讓投資人相信9月降息已成定局。本周若能通過輝達（NVIDIA）財報和Fed偏好通膨指標的檢驗，美股可望再創新高。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

Fed主席鮑爾放鴿 9月降息機率高 道瓊飆846點攀新高

道瓊工業指數大漲846點，再度站上收盤新高，和那斯達克綜合指數雙雙大漲1.9%。標普500指數也上漲1.5%，結束連五日頹勢。一周下來，道瓊工業指數和標普500指數周線各漲1.5%和0.3%，那斯達克仍跌0.6%。

台積電ADR和費城半導體指數上周五分別大漲2.5%和2.7%，但台積電ADR周線跌了2.5%，費半則變動不大。

這波漲勢相當全面，不過漲幅最集中的類股仍是可望受惠於借貸成本下降的行業。對經濟景氣尤其敏感的羅素2000指數勁揚3.9%，創下去年11月以來最大單日漲勢。

投資人原本預期鮑爾會釋出謹慎訊號，但他在演講中反而強調勞動市場的脆弱性，並暗示Fed可能轉變觀望立場。這消息帶動股、債齊漲，美元走弱，金價上漲逾1%。

市場預期 美9月降息機率八成

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日在傑克森洞年會上發表演說，明示貨幣政策立場將有必要調整，亦即暗示9月可能會降息；川普隨後表示：「他一年前就該降息了，他太遲了。」鮑爾同時宣布最新Fed政策框架，刪除了過去對低利率環境的假設，回歸靈活的通膨目標，反映通膨壓力上升。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算Fed在下次會議降息的機率約83%，高於周四的75%。到今年底降息3碼的機率也從25%升至37%。

鮑爾表示，今年來美國經濟在經濟政策全面改變之際仍展現韌性，就Fed的雙重使命而言，勞動市場仍接近最大就業，而通膨雖仍有些居高，但已從疫情後高點大幅下降。與此同時，兩項風險的平衡情況正在轉變。

本周就看輝達財報

債券市場已經把目光越過鮑爾在傑克森洞偏鴿派的談話，轉向關鍵的本周——聯準會（Fed）最關注的通膨指標將公布，公債拍賣也將測試投資人買氣。對股市而言，輝達（NVIDIA）的財報將是至關重要的考驗。

輝達周三（台北時間周四清晨）的財報將驗證科技股是否還是買進機會，周五公布7月個人消費支出（PCE）物價指數則可確認大型股和小型股之間的資金輪動是否合理。

川普：美拿下英特爾10%股權 躍最大股東 未來還會敲定類似協議

美國總統川普已和英特爾達成協議，美國政府將取得這家處境艱困晶片製造商近一成股權，盼藉此強化美國半導體業，一連串破例介入民間部門的行動再添一樁。川普表示，未來還會敲定其他類似協議。

根據協議條款，美國2022年晶片法案已授予英特爾但尚未發放的89億美元補助將轉化為股權，加上英特爾已收到的22億美元資金，總投資達到111億美元，美國政府將取得英特爾4.333億股普通股，相當於英特爾完全稀釋普通股的9.9%，成為英特爾最大股東。英特爾強調，美國政府將成為被動股東，不會取得董事會席次或其他治理及資訊權。

AI未必真成泡沫 但鮑爾已準備讓它更High

若非鮑爾一席意外放鴿談話救了美股，科技股可能仍處於類股輪動轉進時撤退的一方。

那斯達克綜合指數周五大漲1.9%之前，已跌三天，跌幅2.8%。Open AI執行長奧特曼警告投資人可能對AI過於亢奮，麻省理工學院（MIT）對企業AI投資回報存疑，不禁令人聯想起今年初OpenAI橫空出世恐導致AI泡沫破裂之說。

真正為AI泡沬火上加油的，或許不在於AI投資本身，而在於周五「救了」科技股的聯準會（Fed）。

從各種角度來看，金融市場已處於狂歡狀態：道瓊工業指數也跟進美股大盤創下新高，企業信用利差降到25年來最低，融資餘額首度突破1兆美元、首次公開發行（IPO）重現熱潮（多數股票首日大漲）等等，單從這些方面來看，完全無法支持貨幣政策需要再放鬆的理由。