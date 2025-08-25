旅客暴增效應 日課飯店住宿稅大勢所趨 稅收將投入發展觀光設施

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
最新調查顯示，全日本有92個地方政府正考慮對飯店和日式旅館課徵住宿稅，使實施這項措施的地方政府增加到上百個，主因是日本觀光人潮不斷攀增，提高了發展觀光基礎設施的重要性。 歐新社
最新調查顯示，全日本有92個地方政府正考慮對飯店和日式旅館課徵住宿稅，使實施這項措施的地方政府增加到上百個，主因是日本觀光人潮不斷攀增，提高了發展觀光基礎設施的重要性。同時，日本的飯店、機場和社區也正設法對付觀光客暴增所帶來的亂象：棄置行李箱

共同社6、7月對日本1,723個地方政府（占全國總數的96%）進行訪調後發現，除了已實施或計劃實施住宿稅的42個地方政府之外，92個地方政府正考慮課徵，另有728個政府「有興趣」實施住宿稅，但還沒認真考慮，506個沒興趣，60個政府則是曾考慮，但決定不課徵，其餘則回答「其他」，原因包括轄區內沒有住宿設施可以課稅。

圖／經濟日報提供
在住宿稅用途方面，以537個地方政府回應要投入的「發展觀光設施」最多，其次為434個政府表示將用來促進觀光，242個政府回答將保護歷史景點和自然環境，228個表示將改善外國旅客的住宿設施。

日本已實施或計劃實施住宿稅的地方政府，多半將稅額訂在每人每晚約200日圓（新台幣41元），一些昂貴住宿設施則在1,000日圓以上。

另外，近來在日本街頭常可看到用過的行李箱被丟棄在路邊，顯然是觀光客買了更大行李箱來裝逛街購物戰利品後，不當棄置舊的行李箱。大阪心齋橋Best Western飯店表示，每天最多可在客房撿到三或四個行李箱，雖然都會將其掛失並保留三個月，但大多數都無人領回。去年丟棄這些行李箱總成本達到約30萬日圓。

日本 住宿 行李箱

相關新聞

日銀總裁預期勞動市場緊俏加重工資上升壓力 暗示再度升息

日本銀行（央行）總裁植田和男23日表示，他預期日本勞動市場緊俏將持續加重工資上升壓力，暗示他樂觀認為再次升息的條件將會實...

Fed主席鮑爾談降息 只開了窄門 經濟學家提醒市場審慎以對

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日釋放迄今最強烈的9月降息訊號，但經濟學家認為市場最好審慎以對，因為他只開啟了降息「窄門...

Fed傳聲筒：9月降息 凝聚內部共識挑戰高

在美國聯準會（Fed）主席開啟9月降息大門後，有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Tim...

沖繩「公寓式飯店」掀投資熱

日本沖繩縣正出現飯店建造熱潮，飯店和旅館客房數量過去十年暴增六成，公寓式飯店也吸引了一波投資，以搶攻每年迎來近千萬名國內...

南韓勞工法案修法 企業反彈

南韓國會24日通過被稱為「黃色信封袋法案」的勞工法案修法措施，擴大保障勞工權益，引發雇主團體、保守派以及當地外資企業的強...

