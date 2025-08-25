南韓勞工法案修法 企業反彈

南韓國會24日通過被稱為「黃色信封袋法案」的勞工法案修法措施，擴大保障勞工權益，引發雇主團體、保守派以及當地外資企業的強烈反彈，警告新法可能導致企業出走並加深勞資衝突。

南韓國會24日通過修改工會與勞工關係調整法的第二條和第三條，擴大對「雇主」的法律定義，並將勞資爭議範圍，擴大到組織重整與廠房遷移等管理決策，以保障間接受僱派遣勞工的談判權。新規也限制雇主向罷工勞工索取賠償，終結了這個長期遭工會批評的恐嚇手段。

韓國經營者總協會、全國經濟人聯合會（FKI）、大韓商工會議所（KCCI）等六大產業組織罕見發表聯合聲明，批評這些新規，認為「雇主責任擴張、及勞資爭議的定義模糊，勢將引發無止境的訴訟」。

南韓的外資代表也表達憂慮，認為新法將會削弱外資信心，一些跨國公司已暗示將重新評估在南韓的布局。

南韓通用執行長維拉亞爾在國會表決前，已敦促當局重新考慮「黃色信封袋法案」，他在21日與勞動部官員及汽車、造船、鋼鐵業主管的會議上，直言南韓勞資關係風險已高，若環境惡化，通用可能重新評估當地業務。