Fed傳聲筒：9月降息 凝聚內部共識挑戰高

在美國聯準會（Fed）主席開啟9月降息大門後，有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）分析，鮑爾大致採用了理事沃勒的降息主張，但Fed部分官員仍認為降息論據薄弱，因為勞動市場風險被高估、通膨依然太高，尤其本周公布的7月核心通膨指標料將加速竄升，可能提高鮑爾凝聚共識的難度。

然而，鮑爾的部分同僚卻認為降息論據依然薄弱，因為通膨還是太高，且勞動市場風險被誇大了。

其他經濟學家也擔心，外界可能更加認為，Fed願意接受通膨略高於2%。