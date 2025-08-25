Fed傳聲筒：9月降息 凝聚內部共識挑戰高

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

在美國聯準會（Fed）主席開啟9月降息大門後，有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）分析，鮑爾大致採用了理事沃勒的降息主張，但Fed部分官員仍認為降息論據薄弱，因為勞動市場風險被高估、通膨依然太高，尤其本周公布的7月核心通膨指標料將加速竄升，可能提高鮑爾凝聚共識的難度。

然而，鮑爾的部分同僚卻認為降息論據依然薄弱，因為通膨還是太高，且勞動市場風險被誇大了。

其他經濟學家也擔心，外界可能更加認為，Fed願意接受通膨略高於2%。

Fed 降息 通膨

延伸閱讀

鮑爾放鴿、美股四大指數大漲 台股重返24,000點機會高

Fed主席鮑爾放鴿 9月降息機率高…道瓊飆846點攀新高

乙太幣創高價 四年首見

鮑爾在「傑克森洞」演說當中如何鷹轉鴿？大型金控這樣解讀

相關新聞

日銀總裁預期勞動市場緊俏加重工資上升壓力 暗示再度升息

日本銀行（央行）總裁植田和男23日表示，他預期日本勞動市場緊俏將持續加重工資上升壓力，暗示他樂觀認為再次升息的條件將會實...

Fed主席鮑爾談降息 只開了窄門 經濟學家提醒市場審慎以對

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日釋放迄今最強烈的9月降息訊號，但經濟學家認為市場最好審慎以對，因為他只開啟了降息「窄門...

Fed傳聲筒：9月降息 凝聚內部共識挑戰高

在美國聯準會（Fed）主席開啟9月降息大門後，有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Tim...

旅客暴增效應 日課飯店住宿稅大勢所趨 稅收將投入發展觀光設施

最新調查顯示，全日本有92個地方政府正考慮對飯店和日式旅館課徵住宿稅，使實施這項措施的地方政府增加到上百個，主因是日本觀...

沖繩「公寓式飯店」掀投資熱

日本沖繩縣正出現飯店建造熱潮，飯店和旅館客房數量過去十年暴增六成，公寓式飯店也吸引了一波投資，以搶攻每年迎來近千萬名國內...

南韓勞工法案修法 企業反彈

南韓國會24日通過被稱為「黃色信封袋法案」的勞工法案修法措施，擴大保障勞工權益，引發雇主團體、保守派以及當地外資企業的強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。