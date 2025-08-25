多國央行總裁看未來挑戰 富國外勞需求成長

歐元區、英國以及日本央行總裁23日在傑克森洞全球央行年會上同聲呼籲，富裕經濟體需要更多外國勞工帶動成長，否則未來數十年將面臨勞動力短缺，凸顯人口老化對富國構成的嚴峻挑戰。

英國金融時報（FT）報導，日銀總裁植田和男表示，人口迅速老化，已使勞工短缺成為日本數一數二迫切的經濟問題。他說，儘管外國勞工僅占日本約3%的勞動力，最近卻貢獻了半數的勞動力成長，「但進一步增加（外國勞工）確實需要更廣泛的討論」。

歐洲央行（ECB）總裁拉加德也說，引進外國勞工可能是反制人口趨勢對經濟負面影響的「關鍵」，若歐元區未能引進外國勞工，到2040年時，勞動年齡人口可能減少340萬人。

她表示，歐元區勞動市場以「意外地強韌」度過新冠疫情，部分原因是年長勞工持續參與，但「更重要」的是外國勞工增加，若缺少外國勞工的貢獻，勞動市場將更緊俏，產出更低。