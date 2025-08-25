Fed主席鮑爾談降息 只開了窄門 經濟學家提醒市場審慎以對

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日釋放迄今最強烈的9月降息訊號，但經濟學家認為市場最好審慎以對，因為他只開啟了降息「窄門」，同時強調貨幣政策「沒有預設路徑」，留下9月降息並非「板上釘釘」的彈性。

這也將使陸續公布的就業及通膨數據更為重要，本周出爐的7月個人消費支出（PCE）平減指數將率先釋放訊息。

鮑爾在傑克森洞年會發表演說表示，由於目前貨幣政策對經濟活動具「約束性」，而就業與物價之間的風險平衡關係正在轉變，因此「調整我們的政策立場可能有理」。這其實並非鮑爾演說的重點所在，卻讓市場嗅到變革味道，預期9月降息1碼的機率達到86%，帶動美股22日大漲，美債殖利率也大幅下降。

圖／經濟日報提供

經濟學家提醒，鮑爾演說的其他內容相當曖昧，可能掩蓋了潛藏的鷹派訊號。他形容目前勞動市場處於「一種奇怪的平衡」，因為勞工需求與供給同時減退，5-7月平均每月就業只增加3.5萬人，遠少於去年平均每月的16.8萬人，「就業下滑風險正在升高」，如果繼續下去，就業下降風險「可能隨著裁員大幅增加而快速實現」。

同時，鮑爾也認為Fed有等待的空間，強調目前的政策利率「比一年前更接近中性水準達100個基點」，暗示貨幣政策的約束性下降，因此沒有快速行動的高度急迫性。他也認為，Fed可能無須大幅降息，因為目前的中性利率水位已比2010年代升高，實質意味著即使Fed降息2碼或3碼，貨幣政策可能仍具有約束性。

在通膨面，鮑爾也擔心川普的關稅政策在未來數月將繼續推升物價，使Fed決策更加困難。他的這番話是在默默暗示，貨幣政策不會迅速恢復寬鬆領域；Fed可能於9月降息，但未必將展開另一輪寬鬆周期。

鮑爾談話也提高了在9月中旬決策會議前所公布的經濟數據重要性，包括本周的7月PCE平減指數、9月5日公布的8月就業報告。