日銀總裁預期勞動市場緊俏加重工資上升壓力 暗示再度升息

日本銀行（央行）總裁植田和男23日表示，他預期日本勞動市場緊俏將持續加重工資上升壓力，暗示他樂觀認為再次升息的條件將會實現。植田雖未直接討論貨幣政策，但可能促使市場更加預期日銀今年將再次升息，推升日圓匯率與日本公債殖利率。

植田在聯準會（Fed）主辦的全球傑克遜洞年會上，與歐洲央行（ECB）總裁拉加德及英國央行總裁貝利同台進行座談討論時說，「工資成長正從大企業擴散到小、中型企業。除非需求面出現重大的負面震撼，否則預料日本勞動市場仍將緊俏，且繼續對工資產生上升壓力」。

近周來市場已經預期日銀將再次升息，因為物價壓力居高不下，且經濟成長平穩。美國財政部長貝森特本月稍早時曾以不尋常地指出，日銀對抗通膨行動「落後於大勢」。日本7月不計食品的核心消費者物價指數（CPI）比去年同期上升3.1%，升幅雖趨於溫和，但仍遠高於2%目標。

圖／經濟日報提供

植田表示，讓更多女性引入全職工作，可能有助緩解日本的勞工短缺問題；目前日本就業女性中，只有50%為全職勞工，比率低於男性的80%。

植田也強調，外籍勞工雖只占日本勞動力的3%，但2023-2024年外勞增加數量卻超過勞工總增量的一半以上。

到去年為止，日本人口已連續14年減少，也是高齡人口比率最高的國家之一，近30%居民在60歲或以上。植田表示，近年來由於零通膨、經濟停滯，以及政府採取結構性政策刺激勞工供給，掩蓋了人口老化的壓力。勞動參與率上升，尤其是女性及高齡者，這也顯示整體勞動力大幅增加的空間縮小。6月失業率連續第四個月穩在2.5%，與過去三年的平均水準相符。

植田雖強調日本的潛在通膨率仍低於2%目標，但市場不買帳，依然預期日銀將再次升息；日本10年期公債殖利率22日一度上升到1.61%，為2008年來高點。植田目前預期，日本通膨率將於2025年10月-2028年3月期間的某一時點，達到2%目標。

另一方面，拉加德表示，歐洲勞動市場在關稅與通膨的衝擊下展現韌性。

路透引述知情人士指出，由於歐元區經濟比預期強韌，ECB 9月可能繼續按兵不動，若之後的經濟數據疲軟，可能於秋季恢復討論進一步降息。