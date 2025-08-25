沖繩「公寓式飯店」掀投資熱

日本沖繩縣正出現飯店建造熱潮，飯店和旅館客房數量過去十年暴增六成，公寓式飯店也吸引了一波投資，以搶攻每年迎來近千萬名國內外旅客的觀光商機，同時引發供應過剩和造成環境壓力的憂慮。

日本媒體報導，沖繩本島中部美國村附近的沖繩北谷麗嘉皇家度假村，將於明年4月開幕。馬來西亞Berjaya集團也正在北部恩納村建造結合豪華飯店、別墅和公寓的四季酒店度假村，預計2027年開幕。

宮古島東急飯店度假村也正在建造預計2027年夏季開幕的新公寓型飯店，「在強勁度假村需求和投資人興趣推動下，沖繩是日本目前最吸引人的地方之一」。

沖繩入境觀光客人數已回升至新冠疫情前的高點，2024年度達到995萬人。今年7月開幕的叢林主題樂園Junglia Okinawa，預計將進一步推升旅客成長。

沖繩縣2024年共有939家飯店和旅館，客房總計52,976間，比2014年增長60%。光是度假村客房就增加近50%。當地智庫琉球銀行綜合研究所指出，目前客房已供過於求。

宮古島因缺乏河流湖泊而仰賴地下水，但度假村建設熱潮已讓飯店開發商的水資源需求，超過市府預期的供應量。