LG設AI研究所 韓企首見

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

樂金集團（LG）申請9月30日成立LG人工智慧（AI）研究所，24日獲得南韓教育部批准，成為南韓首間由企業經營的研究所，預定本月起招生30名博士生，明年3月開課。

韓國前鋒報報導，過去南韓企業只被允許經營內部大學，提供學士等級的課程教育、和教育部認可的學位證書，但在南韓政府去年1月實施「先進產業人力資源創新特別法」後，企業可在半導體、AI、生物科技和行動科技等領域，提供研究所等級的課程。

LG AI研究所是在這項修訂框架下，首間獲批准的機構。LG集團表示，該研究所旨在培養「具備領域知識和AI能力的頂尖AI人才」，將結合學術研究和產業專門訓練，課程將強調可應用於其多元產業類型的解決問題能力，包括電子、化學、能源和生物科技。

LG AI研究所也想培養能推動生成式AI、多模態學習、因果推理等下一代AI科技發展的研究領袖，同時培養可連接研究和商業化的專家。

南韓 教育部 半導體

