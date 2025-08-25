美銀髮住宅供不應求 業者積極布局搶商機

隨著嬰兒潮世代老化，美國向來不受關注的銀髮住宅市場，即將邁入需求暴增年代。業者估計，長者住房將嚴重供不應求。

非營利機構「全國老人住房與照護投資中心」（NICSHC）數據顯示，未來五年，全美將有400多萬名嬰兒潮世代年滿80歲，使得活躍長者社區和輔助生活社區的入住率快速上升，但是銀髮住宅的每年庫存成長率卻不及1%，為2006年開始追蹤該數據以來首次出現這種情況。

銀髮房產投資信託業者Ventas執行長卡法羅（Deb Cafaro）稱此為「長壽經濟」，該公司正大筆投資。卡法羅預計未來五年長者住宅需求將成長28%，需求異常強勁且持久。

Ventas公司受益於銀髮住宅極度供不應求，包括活躍長者、輔助生活、失智照護機構都很缺乏。該公司擁有的銀髮住宅數量，在全美數一數二，因開發成本提高而受惠，並以低於重建成本的價格添購資產。Ventas擁有850個長者住宅社區，住客不斷增加。

銀髮住宅開發暨管理業者Aegis Living的創辦人兼執行長克拉克 （Dwayne Clark），因長者住宅市場嚴重供需失衡，感到憂慮。數據顯示，今明兩年全美銀髮住宅只會增加4,000戶，但到2040年為止的需求量，每年將增加10萬個床位。克拉克說，這是2009年以來最低的開工數量，他從事這行40年來，從沒見過這麼少的開工數據。

Aegis銀髮住宅的平均租金約為每月1.2萬美元，包含水電、交通、餐費、活動、照護等。克拉克說，多數住戶運用部分賣房所得，來支付入住費用，而過去五年來這麼做的人激增。

克拉克認為，高利率是新建案的主要絆腳石，他們有六棟建築等候再融資。公司成立28年來，以往最多只有兩戶等待再融資，但如今卻有六棟，很快要變成七棟，這對業界來說是災難性問題，無法跟上需求。

另類房產投資管理公司Harrison Street指出，新供給受限、需求持續強健下，這可能是另類房產投資20年歷史來的最佳進場點。