恐進一步漲價！Spotify高層稱「時機合適時展開行動」 同步推出新功能

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Spotify高層說，未來可能進一步漲價。路透
串流音樂巨頭Spotify的高層表示，由於投資新功能，以達成10億用戶目標，未來可能進一步調漲價格。Spotify已在8月稍早表示，9月起要調漲部分市場的訂閱價格。

英國金融時報（FT）報導，Spotify共同總裁與業務長諾斯壯（Alex Norström）說，在多年來維持價格平穩後，漲價如今已是其中一項工具。但他也說，一旦漲價，將規劃推出新的服務與功能。

Spotify兩年前開始漲價，此舉受到投資人肯定，因為投資人希望該公司在多年來衝高訂戶數後，轉為追求獲利。透過漲價與削減成本，Spotify於2024年首度實現全年獲利。

諾斯壯說：「漲價與價格調整等，是我們業務工具箱的一部分，我們會在時機合適時展開行動。」他也說，Spotify會在漲價的同時為用戶增添價值，「我們本質上希望用戶得利」。

他說，即使價格上漲，用戶仍持續轉向Spotify，自家公司正「搶下更多市占率」，「全球有3%多人口正固定向我們付費...我認為還有許多成長空間」。

Spotify在7月指出，過去一年訂戶數躍增12%至2.76億，每月活躍用戶數增加11%至6.96億，超越預期；不過，第2季仍出現淨損。

諾斯壯預估，Spotify最終訂戶數將突破10億，「目前逾2.5億人每月向我們付費，使用率也持續攀高。」「我們能否達成10億？...我很肯定認為這不是不可能。這確實是一項目標。」

諾斯壯主掌Spotify的訂閱與廣告業務，以及負責音樂、播客、有聲書等內容。他表示，該公司正開發能提高價值與黏著度的新功能。

Spotify上周指出，用戶已創建近90億個播放清單，該公司也新增在曲目間自訂轉場的功能。Spotify已積極鼓勵用戶打造播放清單、深化互動，以對抗人工智慧（AI）生成內容的挑戰。

此外，Spotify也持續擴充播客與有聲書等服務，並推出AI DJ等工具。不過，傳聞中每月額外加收6美元、鎖定藝人鐵粉的「超級粉絲」訂閱方案，相關細節仍未公布；唱片公司視這項服務為帶動產業成長的新方式。

