快訊

獨／高雄槍擊命案龐大利益糾葛？ 權利車「死轉手」追槍手難上加難　

大罷免全被完封 閩南狼自比「先覺者」…網湧留言酸爆

盧秀燕婉拒接國民黨主席 誰能浮出檯面張麗善這樣說

金融時報：Spotify將調漲價格 推出新服務

中央社／ 紐約24日綜合外電報導
「金融時報」報導，隨著Spotify投資新功能並瞄準10億用戶，將會調漲用戶的訂閱費用。 路透社
「金融時報」報導，隨著Spotify投資新功能並瞄準10億用戶，將會調漲用戶的訂閱費用。 路透社

「金融時報」今天援引串流巨擘Spotify聯席總裁兼商務總監諾斯特羅姆（Alex Norstrom）報導，隨著Spotify投資新功能並瞄準10億用戶，將會調漲用戶的訂閱費用。

根據英國「金融時報」引述諾斯特羅姆受訪時的說法，此次漲價將伴隨計畫中的新服務和功能。

Spotify尚未對此發表看法。

這家瑞典公司8月稍早表示，9月起將在部分市場調高Premium個人方案訂閱的月費，以提高獲利。

該公司表示，在南亞、中東、非洲、歐洲、拉丁美洲和亞太地區等市場，月費將從10.99歐元上調至11.99歐元（約14.05美元）。

諾斯特羅姆表示：「漲價、調整價格等等，都是我們業務策略的一部分，我們會在合理的情況下採取這些措施。」

漲價 總監 調漲

延伸閱讀

金融時報：中高層指盧特尼克「欺人太甚」 勸退買H20晶片

金融時報：中國高層不滿盧特尼克「上癮」說 出手阻擋陸企採購H20晶片

金融時報：川普轉向普亭立場 基輔遭「背後捅刀」陷恐慌

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

相關新聞

前3次試飛均告失敗 SpaceX星艦準備再次嘗試

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）今天準備再次測試「星艦」巨型火箭。最近星艦接...

金融時報：Spotify將調漲價格 推出新服務

「金融時報」今天援引串流巨擘Spotify聯席總裁兼商務總監諾斯特羅姆（Alex Norstrom）報導，隨著Spoti...

英特爾如何跌落神壇？紐時指出3大失誤 美政府介入成新隱憂

美國政府宣布挹注英特爾89億美元換取持有9.9%股權，引發市場熱議川普出手挽救衰落企業，力圖晶片製造回流美國本土。究竟英...

川普政府砸錢換股權 能救英特爾？分析師曝「若未達1條件」難扭轉命運

美國總統川普政府注資英特爾近90億美元（約新台幣2730億元），以換取9.9%股權。然而，分析師指出，這筆資金仍不足以讓...

Fed主席鮑爾放鴿 9月降息機率高…道瓊飆846點攀新高

美國股市上周五（22日）全面大漲，扭轉一周來頹勢。聯準會（Fed）主席鮑爾出人意料大發鴿派言論，讓投資人相信9月降息已成...

川普：美拿下英特爾10%股權 未來還會敲定類似協議

美國總統川普已和英特爾達成協議，美國政府將取得這家處境艱困晶片製造商近一成股權，盼藉此強化美國半導體業，一連串破例介入民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。