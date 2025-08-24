金融時報：Spotify將調漲價格 推出新服務
「金融時報」今天援引串流巨擘Spotify聯席總裁兼商務總監諾斯特羅姆（Alex Norstrom）報導，隨著Spotify投資新功能並瞄準10億用戶，將會調漲用戶的訂閱費用。
根據英國「金融時報」引述諾斯特羅姆受訪時的說法，此次漲價將伴隨計畫中的新服務和功能。
Spotify尚未對此發表看法。
這家瑞典公司8月稍早表示，9月起將在部分市場調高Premium個人方案訂閱的月費，以提高獲利。
該公司表示，在南亞、中東、非洲、歐洲、拉丁美洲和亞太地區等市場，月費將從10.99歐元上調至11.99歐元（約14.05美元）。
諾斯特羅姆表示：「漲價、調整價格等等，都是我們業務策略的一部分，我們會在合理的情況下採取這些措施。」
