前3次試飛均告失敗 SpaceX星艦準備再次嘗試

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國SpaceX發射火箭。美聯社
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）今天準備再次測試「星艦」巨型火箭。最近星艦接連測試失敗，導致一些觀察家對其可行性產生質疑。

星艦（Starship）將於德州當地時間下午6時30分（台北時間25日上午7時30分），從SpaceX位於德州南部的太空港「星際基地」（Starbase）升空，進行第10次飛行。

這項任務目的是針對火箭上段進行一系列測試，使其繞地球飛行半圈，然後墜入印度洋。

與近期的嘗試不同，SpaceX不會試圖用發射塔巨大的機械手臂接住助推器。

星艦是馬斯克殖民火星計畫的核心，美國國家航空暨太空總署（NASA）則希望其改良版能作為「阿提米絲」（Artemis）登月艙，協助美國人重返月球。

但2025年迄今3次試飛的火箭上段均以爆炸告終，兩次是在加勒比海島嶼上空，一次是在進入太空後。今年6月，在地面進行「靜態點火」測試時，另一枚上段火箭也爆炸。

火箭 SpaceX 太空港 馬斯克

