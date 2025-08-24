人口老化恐拖累經濟 決策者：外籍勞工至關重要

快訊

中央社／ 懷俄明州傑克森霍爾23日綜合外電報導

多位央行總裁警告，若無法吸引更多外籍勞工，全球主要經濟體未來數十年將缺少推動經濟成長、維持價格穩定所需的勞動力

「金融時報」（Financial Times）報導，在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行、由堪薩斯市聯邦準備銀行主辦的研討會上，日本銀行（央行）總裁植田和男、歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）及英國央行英格蘭銀行（BoE）總裁貝里（AndrewBailey）都強調人口高齡化對經濟成長所構成的重大挑戰。

植田和男表示，日本人口急速老化，讓勞動力短缺成為「最迫切」的經濟難題之一。他指出，目前外籍勞工僅占日本總勞動力的3%，但貢獻了近期過半的勞動力成長。

整體來看，富裕國家生育率處於歷史低點，外加人口壽命延長，導致所謂的扶養比（Dependency Ratio）升高，也就是說，非工作年齡人口所占比例顯著增加。

拉加德表示，外籍勞工的加入，在抵銷人口老化趨勢對經濟成長的負面影響上「扮演關鍵角色」。她談到，若沒有外來人才流入，歐元區到2040年工作年齡人口將減少340萬人。

她說，COVID（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，歐元區勞動市場「表現超乎預期」，部分歸功於高齡勞工持續就業，但「更重要的因素」是外籍勞工人數上升。

「雖然2022年外籍勞工僅占總勞動力的約9%，但過去3年勞動力增加有一半來自外籍勞工。沒有這波貢獻，勞動市場可能更為緊縮，經濟成長也會下滑。」

貝里則說，高齡化及生產力下滑對英國經濟帶來的「嚴峻挑戰」尚未獲得足夠的重視。

經濟學者普遍認為，無論民粹壓力或反移民氛圍如何升溫，未來數十年，補足勞動力缺口、吸引更多人才對維持經濟成長來說勢在必行。

各國央行總裁預測，人口高齡化不僅會降低經濟成長，也可能推高通膨，原因就在於缺工情形一旦擴大，勞工的薪資也將跟著水漲船高。

貝里補充，到2040年，英國將有40%人口超過16至64歲的標準工作年齡層。

