英特爾如何跌落神壇？紐時指出3大失誤 美政府介入成新隱憂

美國政府宣布挹注英特爾89億美元換取持有9.9%股權，引發市場熱議川普出手挽救衰落企業，力圖晶片製造回流美國本土。究竟英特爾如何從晶片霸主淪為聯邦政府項目？紐約時報23日報導指出，從拒絕替iPhone供應處理器開始，再到製程一再延宕，又錯過GPU與AI浪潮，一連串決策失誤讓這家矽谷巨擘跌落神壇，現在美政府介入也成為英特爾的新隱憂。

英特爾在1968年由工程師諾伊斯（Robert Noyce）與摩爾（Gordon Moore）共同創立。它率先推出記憶體晶片與微處理器，奠定個人電腦革命基礎。從1970年代的8080處理器，到1980年代說服IBM採用英特爾晶片，再到與微軟共同打造「Wintel時代」，英特爾成為全球最具代表性的科技品牌之一。90年代，「Intel Inside」貼紙幾乎遍布所有電腦，讓公司市值衝上高峰。

這段黃金年代的背後，少不了英特爾第三號人物葛洛夫（Andy Grove）的管理哲學。他在1987年至1998年擔任執行長期間，提倡「建設性對抗」的文化，並以「只有偏執狂才能生存」為座右銘，讓英特爾在激烈競爭中維持領先。

然而，在巔峰之後，關鍵決策失誤陸續浮現。2007年，時任執行長歐德寧（Paul Otellini）以價格過低為由，拒絕為首代iPhone代工處理器，錯失智慧手機浪潮；其後英特爾在新製程上屢遭延宕，於2015年至2019年間被台積電與三星超車。

為了重振聲勢，2021年英特爾請回高層基辛格（Pat Gelsinger），祭出「四年五製程」的轉型計畫，並爭取拜登政府晶片法案的補助。雖獲得資金支持，但公司銷售卻在AI爆發後急速下滑。過去英特爾曾中止一項失敗的GPU專案，導致在2022至2023年生成式聊天機器人ChatGPT引爆GPU需求時毫無準備，長年專注GPU的輝達因而搶得先機。英特爾市值從巔峰滑落至1080億美元，遠遠落後於市值超過4.3兆美元的輝達。

曾經主宰全球晶片市場的英特爾，如今成為美國政府直接介入的對象。曾任英特爾董事、現為哈佛教授的約菲（David Yoffie）直言，這正是葛洛夫當年最擔心的局面，「他害怕政府介入、害怕自滿、害怕只做些微改進，而如今最壞的預言全都成真。」