Fed下月降息樂觀 美股可望衝高

美國股市上周五（廿二日）全面大漲，扭轉一周來頹勢。聯準會（Fed）主席鮑爾出人意料大發鴿派言論，讓投資人相信九月降息成定局。本周若通過輝達財報、聯準會偏好通膨指標的檢驗，美股可望再創新高。

道瓊工業指數大漲八百四十六點，再度站上收盤新高，和那斯達克綜合指數雙雙大漲百分之一點九。標普五百指數也上漲百分之一點五，結束連五日頹勢。一周下來，道瓊工業指數和標普五百指數周線各漲百分之一點五和百分之○點三，那斯達克仍跌百分之○點六。

台積電ＡＤＲ和費城半導體指數上周五分別大漲百分之二點五和百分之二點七，但台積電ＡＤＲ周線跌了百分之二點五，費半則變動不大。

投資人原本預期鮑爾會釋出謹慎訊號，但他在演講中反而強調勞動市場的脆弱性，並暗示聯準會可能轉變觀望立場。這消息帶動股、債齊漲，美元走弱，金價上漲逾百分之一。

鮑爾在懷俄明州傑克森洞的央行年會上表示，「風險平衡的轉變可能使我們有必要調整政策立場」。他指出，勞動市場看似穩定，但「這是一種奇特的平衡，因為勞動供給和需求都顯著放緩」。他也更有信心認為，提高關稅對物價的影響可能只是短暫的。

ＣＦＲＡ首席投資策略師史托沃（Sam Stovall）說，鮑爾最後一場傑克森洞演講值得紀念，他基本上「解除了壓抑投資人樂觀情緒的一大束縛，聯準會現在看來相當明確會在九月中降息，或至少傾向於降息」。

芝商所（ＣＭＥ）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算聯準會在下次會議降息的機率約百分之八十三，高於周四的百分之七十五。到今年底降息三碼的機率也從百分之廿五升至百分之卅七。

Abound Financial投資長勞特（David Laut）表示，雖然在九月會議前還會公布一次就業報告，但很明顯聯準會已掌握足夠數據支持九月降息。他說：「股市往往偏好較低利率，既然鮑爾已暗示九月降息的可能性，預期短期內市場的多頭走勢將會延續。」