Fed主席鮑爾放鴿 9月降息機率高…道瓊飆846點攀新高

美國股市上周五（22日）全面大漲，扭轉一周來頹勢。聯準會（Fed）主席鮑爾出人意料大發鴿派言論，讓投資人相信9月降息已成定局。本周若能通過輝達（NVIDIA）財報和Fed偏好通膨指標的檢驗，美股可望再創新高。

道瓊工業指數大漲846點，再度站上收盤新高，和那斯達克綜合指數雙雙大漲1.9%。標普500指數也上漲1.5%，結束連五日頹勢。一周下來，道瓊工業指數和標普500指數周線各漲1.5%和0.3%，那斯達克仍跌0.6%。

台積電ADR和費城半導體指數上周五分別大漲2.5%和2.7%，但台積電ADR周線跌了2.5%，費半則變動不大。

這波漲勢相當全面，不過漲幅最集中的類股仍是可望受惠於借貸成本下降的行業。對經濟景氣尤其敏感的羅素2000指數勁揚3.9%，創下去年11月以來最大單日漲勢。

投資人原本預期鮑爾會釋出謹慎訊號，但他在演講中反而強調勞動市場的脆弱性，並暗示Fed可能轉變觀望立場。這消息帶動股、債齊漲，美元走弱，金價上漲逾1%。

鮑爾在懷俄明州傑克森洞的央行年會上表示，「風險平衡的轉變可能使我們有必要調整政策立場」。他指出，勞動市場看似穩定，但「這是一種奇特的平衡，因為勞動供給和需求都顯著放緩」。他也更有信心認為，提高關稅對物價的影響可能只是短暫的。

Abound Financial投資長勞特（David Laut）表示，雖然在9月會議前還會公布一份就業報告，但很明顯Fed已掌握足夠數據來支持9月降息。他說：「股市往往偏好較低利率，既然鮑爾已暗示9月降息的可能性，預期短期內市場的多頭走勢將會延續。」

輝達周三（台北時間周四清晨）的財報將驗證科技股是否還是買進機會；據LSEG調查，輝達7月止一季每股獲利預料會成長48%，營收達459億美元。

周五公布7月個人消費支出（PCE）物價指數則可確認大型股和小型股之間的資金輪動是否合理。