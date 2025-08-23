美國金庫暗藏8,630億美元？真相竟是半世紀騙局 戳破恐引爆災難

美國聯準會（Fed）日前公布一項研究，探討一貧如洗的國家如何藉由重新估算黃金價值，假裝口袋裡還有錢。

兩周後，美國財政部長貝森特在X表示，財政部致力於探索以「預算中性」方式買進比特幣的可能性。在華盛頓特區，「預算中性」意味找到原本發誓沒有的錢。即便是小孩，也能把這一切串聯起來。

Fed的研究標題為「官方準備價值重估：國際經驗」，但基本上其實就是「黃金價值重估入門」，該研究探討德國和少數其他國家如何玩弄這種伎倆。值得注意的是，美國懷俄明州共和黨籍參議員魯米斯（Cynthia Lummis）支持的一項法案將藉由重估黃金價值，籌措美國建立比特幣戰略準備的資金。這麼做就像用承認某人說謊獲得的收益，為下一場革命提供資金。

為何要重估黃金價值？原因在於美國黃金帳面價值為每英兩42.22美元，這是1973年的價格，但金價如今逼近每盎司3,400美元。依此計算，黃金在美國資產負債表顯示的價值應從110億美元調整為8,740億美元，相當於乘以20。這8,630億美元的落差比丹麥國內生產毛額（GDP）還高，但大家都避而不談，因為如果提出來討論，就必須承認美元兌黃金價值已蒸發98.7%。

美國總統川普希望美國主權財富基金資金充裕，並且不調整稅率，貝森特則提出「動用資產負債表上的資產」，這些言論引發各種解讀。對熱衷於黃金的人而言，這些言論聽起來像「我們會把存在諾克斯堡（Fort Knox）的黃金價值從110億美元調整為8,740億美元」，比特幣愛好者聽到的則是「將用找到的錢來建立數位準備」。

貝森特上月否認這種假設，強調美國不會重估黃金價值，「我當時心裡沒這麼想」。在華府，這番話並非否認，而是暫時沒這種打算。

Fed五個月後公布重估黃金價值的指南，如果真的沒有這種念頭，央行不會公布初步文件，這就像美國國防部出版一本名為「如何轟炸伊朗」的擺飾書一樣。

川普希望買進100萬枚比特幣，藉此讓美國成為全球「加密幣強權」。目前美國政府已持有20萬枚比特幣，還需要80萬枚，成本約920億美元。這筆錢從哪來？答案是黃金帳面與實際價值之間的虛幻落差。

讓Fed理事感到恐懼的不是數學問題，而是承認原罪，也就是美國前總統尼克森說謊。尼克森一手終結布列敦森林體系（Bretton Woods），宣稱Fed可靠的雙手會取代黃金。然而，在這雙「可靠的手」保護下，美元仍喪失98%價值。美國歷任財政部長都像保護國家機密一樣一直維護這個謊言，承認這件事宛如教宗承認上帝不存在。

如果政府承認貨幣貶值，金融市場將陷入瘋狂。美國10年期公債殖利率可能飆升至7%甚至更高，浮動房貸利率可能升至8%。漣漪效應也會衝擊現金，儲蓄購買力一夕之間將下滑三成，10美元變成7美元。

真相是什麼？美國未暗藏8,630億美元，而是隱瞞法定貨幣是長達50年的龐氏騙局，而且新加入的人愈來愈少。每盎司42.22美元金價是遮掩真相最後一片葉子，掩蓋1973年以來大家一直在沉浸在貨幣幻想的事實。