日經：美國將修改海底電纜規則 供應鏈排除中國企業

美國政府20多年來將首次修改其海底電纜規則，加強監管以防與中國、俄羅斯等敵對國家相關的公司涉入供應鏈，並聚焦在與盟邦合作及讓批准流程更順暢。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）過去曾努力將中國企業排除在美國通訊網絡之外，但在海底電纜規則方面尚無進展。

不過，美國聯邦傳播委員會最近批准關於誰能參與海底電纜工作的新規則，經過公共意見徵詢期等程序後，將完成2001年來相關規則首次重大修改。

新規定針對誰有資格參與美國擁有的海底電纜相關業務，實際上排除總部設在中國、俄羅斯和伊朗等敵對國家的企業。外國對手原則上將不准接觸到美國海底電纜。

報導指出，美國希望藉由明確排除中國公司，來確保整個海底電纜供應鏈的安全，包括所用的材料和傳輸設備。

除此之外，美方也將讓日本、歐洲、其他盟邦和夥伴國的企業享有更流暢的批准程序，盼鼓勵官方和民間對高成本的海底電纜產業進行投資。

另針對美國企業和來自盟邦的可信任公司持有的技術，新規將提供精簡過的優先審核機制，可讓批准時間較目前的平均2年縮短。

企業獲得批准後，還將須提交網路安全計畫，並採取步驟確保電纜供應鏈中沒有總部設在美國敵對國家的企業，包含所有支援設備和技術的部分。

新規預料將讓NEC等日本企業有新機會拿下美國海底電纜相關訂單，但它們也因此多了檢視自身供應鏈風險的負擔。

美國前總統拜登（Joe Biden）執政後期，美國政府開始為了實施新規而採取行動。最初提案要求每3年就得重新申請批准，但因太過麻煩，新規已改為每25年才需重審。

全球海底電纜約9成由日商NEC、美商SubCom或法商阿爾卡特海底網路（Alcatel Submarine Networks）製造，其餘則越來越多由中國的華海通信製造，而這間公司已在非洲和太平洋島國間有一定市場。

至於海底電纜的營運商，主要則是Google（谷歌）、臉書（Facebook）母公司Meta，以及擁有雲端運算服務Amazon Web Services（AWS）的亞馬遜（Amazon）等美國科技業巨擘。

海底電纜安全的重要性已在過往歷史充分展現，較近例子是在今年4月，1艘載有中國人員的船隻在台灣海峽損壞了1條電纜。