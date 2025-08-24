快訊

楊宗緯摔下2米高舞台傳昏迷！送醫急救…親自發聲了

美國離岸風電被喊停 沃旭重傷

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國內政部海洋能源管理局（BOEM）22日發出停工命令，要求正在羅德島外海建造中的一座大型風電場全面停止施工，這為該案開發商丹麥的沃旭（Orsted）帶來新的打擊。沃旭近期已苦於改善公司的財務狀況。

BOEM在停工令中表示，需要解決與維護國家安全利益有關的疑慮，在管理局未完成複核之前，沃旭不能復工。其餘未再提供更多細節。

美國總統川普21日又再攻擊風電等再生能源，BOEM接著就要沃旭在羅德島外海這個名為「Revolution Wind」的離岸風場案停工，凸顯了相關產業業者在美國聯邦土地或水域進行的案件，正面臨重大風險。

沃旭發出聲明指出，羅德島「Revolution Wind」案現在工程進度完成80%，65部風電機已裝妥45部。全案去年已自BOEM取得聯邦許可。針對突來的停工令，沃旭將窮盡所有可能的選項迅速解決問題，包括法律行動。風電場是與貝萊德旗下的Skyborn再生能源合作開發，原預定明年開始運作，將以20年合約，供電足夠羅德島州與康乃迪克州35萬家戶使用。

沃旭同時將評估停工對財務的可能影響，向投資人報告。「Revolution Wind」是沃旭倚賴要讓財務回道正軌的全球重大專案之一，目前在美國另有四個風電案也在興建中。本月稍早，因為在紐約州的風電案找不到合作夥伴出資，財務本就吃緊的沃旭，已被迫發行高度稀釋性的緊急權利達94億美元，來資助該案。

美國 財務 再生能源

延伸閱讀

光電風電是世紀騙局？克魯曼：是川普政策加劇美國電力危機

川普批風力和太陽能發電是「世紀大騙局」 童子賢：不是很贊成

指風電、太陽能是「世紀騙局」 川普：不再批准開發

川普稱風電、光電是世紀騙局 朱立倫：民進黨違反世界潮流

相關新聞

Fed主席鮑爾放鴿 9月降息機率高…道瓊飆846點攀新高

美國股市上周五（22日）全面大漲，扭轉一周來頹勢。聯準會（Fed）主席鮑爾出人意料大發鴿派言論，讓投資人相信9月降息已成...

川普：美拿下英特爾10%股權 未來還會敲定類似協議

美國總統川普已和英特爾達成協議，美國政府將取得這家處境艱困晶片製造商近一成股權，盼藉此強化美國半導體業，一連串破例介入民...

美政府將持有英特爾股權 陸行之：官方五大方向救援

美國政府宣布將持有英特爾近10%股權，知名分析師陸行之昨（23）日表示，美國政府拿了英特爾股份，一定會想盡辦法救英特爾，...

鮑爾赴傑克森洞演說暗示立場 市場預期 美9月降息機率八成

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日在傑克森洞年會上發表演說，明示貨幣政策立場將有必要調整，亦即暗示9月可能會降息；川普隨...

美國離岸風電被喊停 沃旭重傷

美國內政部海洋能源管理局（BOEM）22日發出停工命令，要求正在羅德島外海建造中的一座大型風電場全面停止施工，這為該案開...

乙太幣創高價 四年首見

乙太幣（Ether）價格創新高，是睽違近四年後首見。這款規模第二大的加密幣的調適性長久來被視為勝過市場龍頭比特幣（Bit...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。