美國離岸風電被喊停 沃旭重傷

美國內政部海洋能源管理局（BOEM）22日發出停工命令，要求正在羅德島外海建造中的一座大型風電場全面停止施工，這為該案開發商丹麥的沃旭（Orsted）帶來新的打擊。沃旭近期已苦於改善公司的財務狀況。

BOEM在停工令中表示，需要解決與維護國家安全利益有關的疑慮，在管理局未完成複核之前，沃旭不能復工。其餘未再提供更多細節。

美國總統川普21日又再攻擊風電等再生能源，BOEM接著就要沃旭在羅德島外海這個名為「Revolution Wind」的離岸風場案停工，凸顯了相關產業業者在美國聯邦土地或水域進行的案件，正面臨重大風險。

沃旭發出聲明指出，羅德島「Revolution Wind」案現在工程進度完成80%，65部風電機已裝妥45部。全案去年已自BOEM取得聯邦許可。針對突來的停工令，沃旭將窮盡所有可能的選項迅速解決問題，包括法律行動。風電場是與貝萊德旗下的Skyborn再生能源合作開發，原預定明年開始運作，將以20年合約，供電足夠羅德島州與康乃迪克州35萬家戶使用。

沃旭同時將評估停工對財務的可能影響，向投資人報告。「Revolution Wind」是沃旭倚賴要讓財務回道正軌的全球重大專案之一，目前在美國另有四個風電案也在興建中。本月稍早，因為在紐約州的風電案找不到合作夥伴出資，財務本就吃緊的沃旭，已被迫發行高度稀釋性的緊急權利達94億美元，來資助該案。