乙太幣創高價 四年首見
乙太幣（Ether）價格創新高，是睽違近四年後首見。這款規模第二大的加密幣的調適性長久來被視為勝過市場龍頭比特幣（Bitcoin），近來需求隨川普2.0政府力挺加密幣而再度湧現。
乙太幣22日躍漲15%至4,866.73美元，超越2021年11月締造的先前歷史最高價4,866.40美元。乙太幣今年來漲幅超過40%，表現甚至比迭創新高的比特幣還強。
過去兩個月來，乙太幣已成為幣圈的領頭羊，監管鬆綁促成這個轉變。聯準會（Fed）主席鮑爾意外「放鴿」激勵加密幣22日大漲。鮑爾在傑克森洞央行年會致詞時，開啟9月降息之門，引爆風險性資產買盤。比特幣14日甫刷新高，漲破124,500美元大關。
利率下滑通常會鼓勵投資人轉進風險高、報酬也強的資產，例如股票和加密幣。
Sygnum Bank研究主管提許豪瑟說：「對加密幣市場來說，反應快速而正面。在當前這波流動性驅動的牛市周期，投資人急於趁鴿派訊號閃現時進場，鮑爾發言傳達的正是這樣的訊息。」
彭博即時資料顯示，8月迄今，美國現貨乙太幣ETF資金淨流入逾25億美元，比特幣基金則失血130萬美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言