鮑爾赴傑克森洞演說暗示立場 市場預期 美9月降息機率八成

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日在傑克森洞年會上發表演說，明示貨幣政策立場將有必要調整，亦即暗示9月可能會降息；川普隨後表示：「他一年前就該降息了，他太遲了。」鮑爾同時宣布最新Fed政策框架，刪除了過去對低利率環境的假設，回歸靈活的通膨目標，反映通膨壓力上升。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算Fed在下次會議降息的機率約83%，高於周四的75%。到今年底降息3碼的機率也從25%升至37%。

鮑爾表示，今年來美國經濟在經濟政策全面改變之際仍展現韌性，就Fed的雙重使命而言，勞動市場仍接近最大就業，而通膨雖仍有些居高，但已從疫情後高點大幅下降。在此同時，兩項風險的平衡情況正在轉變。

美國對貿易夥伴的關稅全面提高，正在重新塑造全球貿易體系。更緊縮的移民政策，已導致勞動力成長驟然減緩。整體來看，儘管勞動市場顯然維持平衡，但這是一種奇怪的平衡，源自於勞工供給與需求皆減少。這種不尋常的情況顯示就業下降的風險正在升高；如果這些風險成真，則將出現裁員大幅增加，以及失業激增。

他提到，上半年國內生產毛額（GDP）年增率已明顯減緩到1.2%，主要反映消費支出減緩。再看通膨，關稅提高已經開始推升某些產品的價格上漲。現在關稅對消費者物價的影響已明顯可見。預料這些效應將在未來幾個月持續累積，但時機及幅度則高度不確定。與貨幣政策攸關的問題，在於物價上漲是否可能使通膨持續上升的風險升高。

由於Fed五年前宣布的政策框架調整時，彼時全球經濟長期處在低通膨低利率環境，因此Fed當時的調整是透過彌補策略，容許通膨在一段時間內高於2％，彌補先前低於2％的落差。

如今鮑爾宣布的最新Fed政策框架，首先刪除了有關低利率環境的措辭，其次是回歸靈活的通膨目標框架，並取消2020年框架中的「補償」策略。第三，刪除「就業短缺」的敘述，以避免誤解，強調就業高於預估未必威脅物價穩定。第四，明確訂出當充分就業與通膨目標不一致時所採取的方針，將採取平衡方式處理。