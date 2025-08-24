美政府將持有英特爾股權 陸行之：官方五大方向救援

美國政府宣布將持有英特爾近10%股權，知名分析師陸行之昨（23）日表示，美國政府拿了英特爾股份，一定會想盡辦法救英特爾，分析美國政府可能會從五個方向來拯救英特爾。

陸行之昨日在臉書發文分析，英特爾說美國政府不會有董事會席次，但這還很難說，要看英特爾執行長陳立武的執行方向是否與美國政府一致，要是營收、獲利遲遲沒有改善，美國政府不派人進入董事會才奇怪。

陸行之指出，美國政府一定會想盡辦法救英特爾，英特爾會華麗轉身變成美國半導體製造的唯一希望嗎？可以從美國政府角度，想想會怎麼救英特爾。一、 還沒正式宣布的半導體關稅，豁免條件會不會從美國製造變成美國製造加美國持有？二、先分割製造把美國客戶及台積電拉來入股及提供技轉？還是不計代價加碼資本開支，跟台積電（2330）力拚18A及以上更先進製程？三、來個美國版國產替代比例提升政策，要求美國客戶提高使用「美國持有公司在美國製造」的半導體產品比例？四、更狠的是，限制英特爾非美競爭者採購美國設備，材料，EDA tool等美國技術。五、反托拉斯大刀出手？

半導體業界認為，英特爾畢竟是美國「親兒子」，美國政府財務支援可以理解，但後續英特爾能不能爭氣扳回一城，又是另一回事。