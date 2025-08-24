快訊

美政府將持有英特爾股權 陸行之：官方五大方向救援

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
知名分析師陸行之。 圖／聯合報系資料照片
美國政府宣布將持有英特爾近10%股權，知名分析師陸行之昨（23）日表示，美國政府拿了英特爾股份，一定會想盡辦法救英特爾，分析美國政府可能會從五個方向來拯救英特爾。

陸行之昨日在臉書發文分析，英特爾說美國政府不會有董事會席次，但這還很難說，要看英特爾執行長陳立武的執行方向是否與美國政府一致，要是營收、獲利遲遲沒有改善，美國政府不派人進入董事會才奇怪。

陸行之指出，美國政府一定會想盡辦法救英特爾，英特爾會華麗轉身變成美國半導體製造的唯一希望嗎？可以從美國政府角度，想想會怎麼救英特爾。一、 還沒正式宣布的半導體關稅，豁免條件會不會從美國製造變成美國製造加美國持有？二、先分割製造把美國客戶及台積電拉來入股及提供技轉？還是不計代價加碼資本開支，跟台積電（2330）力拚18A及以上更先進製程？三、來個美國版國產替代比例提升政策，要求美國客戶提高使用「美國持有公司在美國製造」的半導體產品比例？四、更狠的是，限制英特爾非美競爭者採購美國設備，材料，EDA tool等美國技術。五、反托拉斯大刀出手？

半導體業界認為，英特爾畢竟是美國「親兒子」，美國政府財務支援可以理解，但後續英特爾能不能爭氣扳回一城，又是另一回事。

美國 英特爾 半導體

相關新聞

Fed主席鮑爾放鴿 9月降息機率高…道瓊飆846點攀新高

美國股市上周五（22日）全面大漲，扭轉一周來頹勢。聯準會（Fed）主席鮑爾出人意料大發鴿派言論，讓投資人相信9月降息已成...

川普：美拿下英特爾10%股權 未來還會敲定類似協議

美國總統川普已和英特爾達成協議，美國政府將取得這家處境艱困晶片製造商近一成股權，盼藉此強化美國半導體業，一連串破例介入民...

美政府將持有英特爾股權 陸行之：官方五大方向救援

美國政府宣布將持有英特爾近10%股權，知名分析師陸行之昨（23）日表示，美國政府拿了英特爾股份，一定會想盡辦法救英特爾，...

鮑爾赴傑克森洞演說暗示立場 市場預期 美9月降息機率八成

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日在傑克森洞年會上發表演說，明示貨幣政策立場將有必要調整，亦即暗示9月可能會降息；川普隨...

美國離岸風電被喊停 沃旭重傷

美國內政部海洋能源管理局（BOEM）22日發出停工命令，要求正在羅德島外海建造中的一座大型風電場全面停止施工，這為該案開...

乙太幣創高價 四年首見

乙太幣（Ether）價格創新高，是睽違近四年後首見。這款規模第二大的加密幣的調適性長久來被視為勝過市場龍頭比特幣（Bit...

