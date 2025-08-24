川普：美拿下英特爾10%股權 未來還會敲定類似協議

美國總統川普已和英特爾達成協議，美國政府將取得這家處境艱困晶片製造商近一成股權，盼藉此強化美國半導體業，一連串破例介入民間部門的行動再添一樁。川普表示，未來還會敲定其他類似協議。

根據協議條款，美國2022年晶片法案已授予英特爾但尚未發放的89億美元補助將轉化為股權，加上英特爾已收到的22億美元資金，總投資達到111億美元，美國政府將取得英特爾4.333億股普通股，相當於英特爾完全稀釋普通股的9.9%，成為英特爾最大股東。英特爾強調，美國政府將成為被動股東，不會取得董事會席次或其他治理及資訊權。

美國政府買進英特爾股票的價格為每股20.47美元，低於日本軟銀集團日前同意支付的每股23美元。美國政府也會取得為期五年的認股權證，以每股20美元加碼買進英特爾5%普通股，但該權證唯有在英特爾未至少持有晶片製造事業51%股權時才能行使。英特爾股價22日收盤大漲5.5%，報24.8美元。

美國總統川普在社群媒體表示，「非常榮幸向大家報告，美國現在完全持有並掌控英特爾10%股份，這是一家傑出的美國企業，前途不可限量。」川普表示，美國政府分文未花便取了英特爾股份，價值約110億美元，「這對美國與英特爾都是很棒的交易」。美國商務部長盧特尼克也在X上傳與英特爾執行長陳立武的合照，表示這項深具歷史意義的協議強化美國半導體領先地位，這個地位將帶動美國經濟成長，並有助於鞏固美國技術優勢。

川普宣布與英特爾達成協議時也承諾，未來將敲定其他類似協議，代表川普政府可能與其他獲得晶片法案資金的公司達成類似共識，但目前還不清楚到底會是哪些公司。美國官員透露，不會施壓台積電和美光等不斷強化美國投資承諾的公司以股份換取資金。

川普政府取得英特爾股權，與我國政府曾持續援助台積電（2330）有異曲同工之妙。白宮官員表示，英特爾是美國少數能在國內量產晶片的公司，美國政府認為半導體生產攸關國安，視這樁交易為特殊罕見情況。