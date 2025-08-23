川普政府砸錢換股權 能救英特爾？分析師曝「若未達1條件」難扭轉命運

快訊

中央社／ 舊金山23日綜合外電報導
美國總統川普政府注資英特爾近90億美元（約新台幣2730億元），以換取9.9%股權。路透

美國總統川普政府注資英特爾近90億美元（約新台幣2730億元），以換取9.9%股權。然而，分析師指出，這筆資金仍不足以讓英特爾旗下晶圓代工事業成長茁壯。

路透社報導，英特爾目前迫切需要的是，找到先進14A製程的外部客戶。這項任務至少在短期內是一項艱難的挑戰。

今年3月上任的執行長陳立武（Lip Bu Tan）上月警告，英特爾若無法取得大型客戶訂單，恐怕必須退出晶圓代工業務。

金融諮詢公司Summit Insights分析師陳金蓋（Kinngai Chan）點出陳立武背後的經濟邏輯：「英特爾必須確保有足夠的客戶訂單數量，才能推動18A及14A製程節點，使其晶圓代工業務具經濟可行性。」

「我們認為若無法取得足夠客戶（訂單），即使政府投資也無法扭轉英特爾晶圓代工事業的命運。」

過去曾是全球半導體龍頭的英特爾多年來因管理上的失誤，不僅將製程領先地位讓給台積電，更在人工智慧（AI）晶片競賽中落後輝達（Nvidia）。

如今，陷入困境的英特爾，必須證明自身有能力生產先進晶片，以挽回客戶信心。路透社曾經報導，英特爾目前的18A製程正面臨良率的問題。

加貝利基金（Gabelli Funds）分析師牧野龍太（Ryuta Makino）指出：「良率若不高，新客戶就不會選擇英特爾晶圓代工，所以這筆資金並未真正解決英特爾的技術問題。」加貝利基金持有英特爾股票。

牧野相信英特爾終將達到最佳良率，但認為與拜登政府原本承諾依「晶片法」（CHIPS and Science Act）提供的資金相比，川普政府這項交易，整體而言，對英特爾不利。

