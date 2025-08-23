瑞銀喊標普還能再漲 兩個月內第二度上修年底目標

瑞銀（UBS）全球財富管理上修今年底標普500指數目標至6,600點。以標普500指數22日收報6,466.91點計算，等於還有約2%的上漲空間。這是瑞銀在兩個月內第二度提高對年底標普500的目標值，押注的是企業獲利有力、貿易緊張和緩、美國將要降息。

瑞銀對標普500指數今年度每股盈餘的預測，也由原本所估的265美元，調高至270美元。至於明年，瑞銀亦提高年中的標普500指數目標值，由原估的6,500點上修至6,800點；每股盈餘預測，由285美元增加到290美元。

本月稍早，花旗集團（Citigroup）、滙豐銀行（HSBC）等主要經紀商，也都紛紛提高了他們的標普500目標值。

根據LSEG的數據，截至15日，標普500成分股，已有459家公司發布季度財報，其中80.2%獲利優於分析師預期。瑞銀分析師在21日的報告中寫道：「牛市毫髮無傷，股票勢將漲到明年。」

不過瑞銀對於美股的投資評級仍維持在「中立」，理由是「在貿易問題的發展方面，市場可能已經反映了許多樂觀情緒，現在欠缺短期催化劑，而美股的估值也已經很高」。

標普500指數今年4月在美國總統川普宣布對等關稅的所謂「解放日」時，跌至這波低點，多虧人工智慧（AI）熱潮幫助企業獲利維持韌性，美股之後一路向上。