快訊

立委罷免遭完封…賴總統盼卓揆堅守崗位 行政院：下周啟動人事改組

公投案不再「南票北補」 南部綠營票倉將變天？高雄藍綠民代這樣解讀

瑞銀喊標普還能再漲 兩個月內第二度上修年底目標

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
瑞銀（UBS）全球財富管理上修今年底標普500指數目標至6,600點。以標普500指數22日收報6,466.91點計算，等於還有約2%的上漲空間。路透
瑞銀（UBS）全球財富管理上修今年底標普500指數目標至6,600點。以標普500指數22日收報6,466.91點計算，等於還有約2%的上漲空間。路透

瑞銀（UBS）全球財富管理上修今年底標普500指數目標至6,600點。以標普500指數22日收報6,466.91點計算，等於還有約2%的上漲空間。這是瑞銀在兩個月內第二度提高對年底標普500的目標值，押注的是企業獲利有力、貿易緊張和緩、美國將要降息。

瑞銀對標普500指數今年度每股盈餘的預測，也由原本所估的265美元，調高至270美元。至於明年，瑞銀亦提高年中的標普500指數目標值，由原估的6,500點上修至6,800點；每股盈餘預測，由285美元增加到290美元。

本月稍早，花旗集團（Citigroup）、滙豐銀行（HSBC）等主要經紀商，也都紛紛提高了他們的標普500目標值。

根據LSEG的數據，截至15日，標普500成分股，已有459家公司發布季度財報，其中80.2%獲利優於分析師預期。瑞銀分析師在21日的報告中寫道：「牛市毫髮無傷，股票勢將漲到明年。」

不過瑞銀對於美股的投資評級仍維持在「中立」，理由是「在貿易問題的發展方面，市場可能已經反映了許多樂觀情緒，現在欠缺短期催化劑，而美股的估值也已經很高」。

標普500指數今年4月在美國總統川普宣布對等關稅的所謂「解放日」時，跌至這波低點，多虧人工智慧（AI）熱潮幫助企業獲利維持韌性，美股之後一路向上。

標普 指數 美股 川普 美國

延伸閱讀

你也犯了嗎？重量級大咖點出投資人最大錯誤 籲這樣調整布局

美股早盤／失業救濟數據遜色 四大指數齊跌

美股早盤／4大指數盡墨！費半挫2%、台積ADR也跌 川普籲Fed理事辭職

三利多點火 全球股市飆

相關新聞

彭博：鴻海印度廠又送300人返陸 考驗 iPhone供應鏈在地化

彭博資訊報導，蘋果iPhone代工夥伴富士康（鴻海）已召回300名原先派駐印度廠的中國大陸籍工程師，對蘋果推動供應鏈生根...

川普政府砸錢換股權 能救英特爾？分析師曝「若未達1條件」難扭轉命運

美國總統川普政府注資英特爾近90億美元（約新台幣2730億元），以換取9.9%股權。然而，分析師指出，這筆資金仍不足以讓...

瑞銀喊標普還能再漲 兩個月內第二度上修年底目標

瑞銀（UBS）全球財富管理上修今年底標普500指數目標至6,600點。以標普500指數22日收報6,466.91點計算，...

揮揮手就能控制！Meta下月推首款內建螢幕智慧眼鏡 為全AR眼鏡鋪路

CNBC報導，Meta預計在9月的「Meta Connect 2025」年度開發者大會上，發表首款搭載螢幕的消費級智慧眼...

亞利桑那廠前員工提告 台積電重申工作環境包容友善

美國廣播公司（ABC）在亞利桑那州的附屬電視台ABC15網站，刊出多位台積電鳳凰城晶圓廠前員工的訪談。他們自去年8月開始...

鮑爾放鴿助道瓊大漲近850點創新高 下周就看輝達財報和PCE

美國股市三大指數周五全面大漲，扭轉一周來頹勢。聯準會（Fed）主席鮑爾出人意料大發鴿派言論，讓投資人相信9月降息已成定局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。