彭博：鴻海印度廠又送300人返陸 考驗 iPhone供應鏈在地化

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
蘋果公司。路透
彭博資訊報導，蘋果iPhone代工夥伴富士康（鴻海）已召回300名原先派駐印度廠的中國大陸籍工程師，對蘋果推動供應鏈生根印度的計畫形成最新考驗。

報導指出，富士康從印度子公司裕展科技設在南印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的工廠召回員工，是近幾個月來第二回。知情人士說，富士康已開始讓台灣籍工程師飛印取代陸籍人員。

北京當局今年稍早口頭指示，要監管機關和地方政府遏制技術人員和科技設備輸出印度和東南亞，可能是為阻止企業將製造業務從大陸遷往別處。

這回富士康陸籍工程師返陸原因不詳，但再次凸顯大陸籍技術人員和供應鏈的分量，仍深深影響蘋果高精密產品如iPhone的製造。

裕展的工廠生產用於iPhone舊機款的金屬外殼和顯示器模組，尚未參與生產最新型的iPhone 17。蘋果的顯示器仍大量仰賴進口。

目前為止，蘋果可擴大進口顯示器，並倚賴印度當地的其他機殼廠商供貨，但讓經驗豐富的陸籍員工返鄉，可能打擊蘋果供應鏈遷往印度的計畫。

蘋果預定下月推出包括最高階Pro版的iPhone 17，此系列四種機款將全部在印度生產，是歷來首見。

