揮揮手就能控制！Meta下月推首款內建螢幕智慧眼鏡 為全AR眼鏡鋪路

CNBC報導，Meta預計在9月的「Meta Connect 2025」年度開發者大會上，發表首款搭載螢幕的消費級智慧眼鏡，進一步拓展該領域，也有望為未來的全擴增實境（AR）眼鏡鋪路。

知情人士透露，Meta將在大會上發表兩款新裝置，除了內部代號為「Hypernova」的智慧眼鏡外，還將推出首款腕帶配件，讓用戶用手勢就能控制眼鏡。

這款智慧眼鏡的右鏡片上將有一片小型顯示器，讓用戶能瀏覽通知、查詢地圖並執行App，預估要價約800美元。腕帶配件則內建由Meta CTRL實驗室開發的技術，預料將是Meta未來全AR眼鏡的關鍵元件。

知情人士說，這款眼鏡將與雷朋（Ray-Ban）母公司EssilorLuxottica合作銷售。