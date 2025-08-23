快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

揮揮手就能控制！Meta下月推首款內建螢幕智慧眼鏡 為全AR眼鏡鋪路

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Meta預計在9月的年度開發者大會上，發表首款首款搭載螢幕的AI眼鏡。路透
Meta預計在9月的年度開發者大會上，發表首款首款搭載螢幕的AI眼鏡。路透

開票直播

CNBC報導，Meta預計在9月的「Meta Connect 2025」年度開發者大會上，發表首款搭載螢幕的消費級智慧眼鏡，進一步拓展該領域，也有望為未來的全擴增實境（AR）眼鏡鋪路。

情人士透露，Meta將在大會上發表兩款新裝置，除了內部代號為「Hypernova」的智慧眼鏡外，還將推出首款腕帶配件，讓用戶用手勢就能控制眼鏡。

這款智慧眼鏡的右鏡片上將有一片小型顯示器，讓用戶能瀏覽通知、查詢地圖並執行App，預估要價約800美元。腕帶配件則內建由Meta CTRL實驗室開發的技術，預料將是Meta未來全AR眼鏡的關鍵元件。

知情人士說，這款眼鏡將與雷朋（Ray-Ban）母公司EssilorLuxottica合作銷售。

眼鏡 配件 情人

延伸閱讀

Meta重金買Google雲端服務 六年投入逾3,000億元

Google拿下Meta大單 廣達、英業達大啖商機

美股早盤／鮑爾傑克森洞演說明示降息 道瓊飆逾750點

未依限時下架涉詐廣告挨罰…Meta稱「因紙本通報延誤」 北市警局打臉

相關新聞

彭博：鴻海印度廠又送300人返陸 考驗 iPhone供應鏈在地化

彭博資訊報導，蘋果iPhone代工夥伴富士康（鴻海）已召回300名原先派駐印度廠的中國大陸籍工程師，對蘋果推動供應鏈生根...

美國辣妹餐廳Hooters拚翻身 制服擬禁「露屁熱褲」吸引家庭客

美國知名連鎖餐廳Hooters今年3月申請破產，如今正試圖重振旗鼓。品牌新主理人、73歲的佛州律師基弗（Neil Kie...

亞利桑那廠前員工提告 台積電重申工作環境包容友善

美國廣播公司（ABC）在亞利桑那州的附屬電視台ABC15網站，刊出多位台積電鳳凰城晶圓廠前員工的訪談。他們自去年8月開始...

鮑爾放鴿助道瓊大漲近850點創新高 下周就看輝達財報和PCE

美國股市三大指數周五全面大漲，扭轉一周來頹勢。聯準會（Fed）主席鮑爾出人意料大發鴿派言論，讓投資人相信9月降息已成定局...

憂就業市場 鮑爾示意會降息 股市聞訊大漲

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)和官員們今年維持利率不變，稱勞動力市場穩健；但鑑於關稅大幅上調，通膨前景並不...

黃仁勳：B30A晶片專為中國設計 預計取代H20

AI晶片龍頭輝達(Nvidia，另稱英偉達）執行長黃仁勳22日無預期的出現台灣，黃仁勳證實輝達專為中國設計的B30A晶片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。