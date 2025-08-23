快訊

亞利桑那廠前員工提告 台積電重申工作環境包容友善

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電亞利桑那晶圓廠。中央社
台積電亞利桑那晶圓廠。中央社

美國廣播公司（ABC）在亞利桑那州的附屬電視台ABC15網站，刊出多位台積電鳳凰城晶圓廠前員工的訪談。他們自去年8月開始，個別陸續對台積電亞利桑那廠提出訴訟，指控工廠歧視、工作環境惡劣。台積電亞利桑那廠已在法庭文件中否認所有指控，對ABC15的採訪，發出聲明強調了公司致力提供安全、友善且包容工作環境的一貫立場。

曾在2022年加入台積電亞利桑那廠，擔任消防安全人員的亞米瑞對ABC15說，他提出安全疑慮時，被指責是在製造問題，他也認為美國員工被邊緣化。工程技術員費雪2021年到職，他聲稱看到許多違反機械維護安全的作業問題，反應後卻被無視，費雪說：「我們越是說出問題，就越被排擠。」

博納多2021年到台積電亞利桑那廠人力資源部門工作，她指控台積電不愛較年長的美國工作者或女性工作者。她向ABC15表示，經常向公司爭取公平對待，但覺得雇主只是左耳進右耳出。

目前這些向台積電亞利桑那廠提出訴訟的前員工或現任員工，人數已累計到28人，ABC15指出，訴訟仍在進行中，有可能發展為集體訴訟。台積電與原告律師正處於蒐集證據階段，支持自己的主張。

原告在訴訟中指控台積電偏袒東亞員工，美國員工常被斥責「愚蠢」或是「懶惰」；非東亞員工經常處於充滿敵意的工作環境中。代表原告的律師科成說：「指控的核心是，台積電有著歧視的模式或作業，具特定偏好。」

台積電亞利桑那廠拒絕接受ABC15的鏡頭採訪，強調不會在法庭文件以外評論訴訟。在法庭文件中，公司否認所有指控，代表台積電的律師形容，原告訴狀「充斥著誇張捏造的故事，與他們的法律訴求無關，目的只是製造醜聞、誹謗台積電」。

台積電對ABC15發出聲明，提到「我們的政策是不在法庭文件之外評論正在進行中的訴訟」，同時重申「我們為由超過3,000人組成的全球團隊感到自豪，他們共同努力讓亞利桑那新廠成功。我們期待將此基地發展為卓越的美國半導體製造重要中心。台積電致力於為全球所有員工、承包商與在廠區工作的每個人提供安全、友善且包容的環境」。

