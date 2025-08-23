鮑爾放鴿助道瓊大漲近850點創新高 下周就看輝達財報和PCE

美國股市三大指數周五全面大漲，扭轉一周來頹勢。聯準會（Fed）主席鮑爾出人意料大發鴿派言論，讓投資人相信9月降息已成定局。下周若能通過輝達（NVIDIA）財報和Fed偏好通膨指標的檢驗，美股可望再創新高。

道瓊工業指數大漲846點，176個交易日以來再度站上收盤新高，和那斯達克綜合指數雙雙大漲1.9%。標普500指數也上漲1.5%，結束連五日頹勢。一周下來，道瓊工業指數和標普500指數周線各漲1.5%和0.3%，那斯達克仍跌0.6%。

台積電ADR和費城半導體指數周五分別大漲2.5%和2.7%，但台積電ADR周線跌了2.5%，費半則變動不大。

這波漲勢相當全面，不過漲幅最集中的類股仍是可望受惠於借貸成本下降的行業。對經濟景氣尤其敏感的羅素2000指數勁揚3.9%，創下去年11月以來最大單日差距。

投資人原本預期鮑爾會釋出謹慎訊號，但他在演講中反而強調勞動市場的脆弱性，並暗示Fed可能轉變觀望立場。消息帶動股債齊漲，美元走弱，金價上漲逾1%。

鮑爾在懷俄明州傑克森洞的央行年會上表示，「風險平衡的轉變可能使我們有必要調整政策立場」。他指出，勞動市場看似穩定，但「這是一種奇特的平衡，因為勞動供給和需求都顯著放緩」。他也更有信心認為，提高關稅對物價的影響可能只是稍縱即逝。

CFRA首席投資策略師史托沃（Sam Stovall）說，鮑爾最後一次傑克森洞演講值得紀念，他基本上「解除了壓抑投資人樂觀情緒的一大束縛，Fed現在看來相當明確會在9月中降息，或至少傾向於降息」。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算Fed在下次會議降息的機率約83%，高於周四的75%。到今年底降息3碼的機率也從25%升至37%。

美國公債勁揚，2年期公債殖利率跌10個基點至3.69%，10年期公債殖利率收在4.26%，低於周四的4.33%。

Abound Financial投資長勞特（David Laut）表示，雖然在9月會議前還會公布一份就業報告，但很明顯Fed已掌握足夠數據來支持9月降息。他說：「股市往往偏好較低利率，既然鮑爾已暗示9月降息的可能性，我們預期短期內市場的多頭走勢將會延續。」

輝達周三（台北時間周四清晨）的財報將驗證科技股是否還是買進機會，周五公布7月個人消費支出（PCE）物價指數則可確認大型股和小型股之間的資金輪動是否合理。

分析師指出，科技股近日因AI產業出現警訊而走弱，像是OpenAI執行長奧特曼警告投資人可能對AI過於亢奮；麻省理工學院一份研究也對AI投資報酬提出質疑。

據LSEG調查，輝達7月止一季每股獲利預料會成長48%，營收達459億美元。

Piper Sandler半導體研究分析師庫瑪（Harsh Kumar）說：「我們預期輝達發布財報後，華爾街將大幅上修獲利預測。」