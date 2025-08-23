快訊

美國辣妹餐廳Hooters拚翻身 制服擬禁「露屁熱褲」吸引家庭客

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國知名連鎖餐廳Hooters今年3月申請破產，如今正試圖重振旗鼓。品牌新主理人、73歲的佛州律師基弗希望藉由翻修老舊店面、調整菜單與制服設計，讓這家以辣妹服務生聞名的餐廳再度吸引顧客。路透／Alamy
美國知名連鎖餐廳Hooters今年3月申請破產，如今正試圖重振旗鼓。品牌新主理人、73歲的佛州律師基弗希望藉由翻修老舊店面、調整菜單與制服設計，讓這家以辣妹服務生聞名的餐廳再度吸引顧客。路透／Alamy

美國知名連鎖餐廳Hooters今年3月申請破產，如今正試圖重振旗鼓。品牌新主理人、73歲的佛州律師基弗（Neil Kiefer）希望藉由翻修老舊店面、調整菜單與制服設計，讓這家以辣妹服務生聞名的餐廳再度吸引顧客。

華爾街日報報導，經營全美150家Hooters餐廳的公司，今年稍早因銷售長期低迷而申請破產。基弗目前已擁有近20家分店，計畫接手其中50家破產門市，並與另一位業者合作，由對方收購另外50家。基弗希望破產法院批准他出任管理公司的執行長，負責統籌營運整個品牌。

基弗說，那些更緊更短的短褲「拖累品牌形象」，如果讓他接手，「我不認為你還會看到一堆屁股外露」。他想讓餐廳重拾20世紀80年代那種「俗氣得令人愉悅」的氛圍，希望除了男性外，也能吸引家庭顧客上門。

基弗計畫捨棄部分餐廳近年採用的比基尼式熱褲，改回傳統的橘色短褲制服。此外，每家餐廳將投入30萬美元升級，並更新冗長菜單，讓七成以上的菜色都加上奶油醬，全美門市將全面改用最高等級的奶油。

根據Hooters徵人啟事，女服務生應徵條件仍包括「擁有迷人的髮型」和「能夠保持迷人的身材和形象」。報導訪問Hooters服務生，她們說，顧客大部分是男性，其中許多人來這裡是為了看體育比賽、喝啤酒和與服務生調情。

Hooters過去曾多次因性騷擾訴訟與歧視爭議而與員工和解，其中包括男性與非裔因被拒聘而提告。公司為此支付罰款，並同意在營運上作出部分調整，但維持只僱用女服務生，而向男性開放其他職位。女服務生也因遭顧客或同事性騷擾而對公司提告。美國Hooters直營店及加盟商已就許多案件進行和解或仲裁。

基弗的挑戰，是如何在性別觀念大不同的現代重振品牌，並且與Chili’s這類鎖定精打細算消費者的對手競爭。

